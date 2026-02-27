Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
टाटा पॉवर EZ Home मुळे मुंबईतील व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींना स्मार्ट आयओटी (IoT) आणि सेन्सर-आधारित लाईटिंग सोल्यूशन्सद्वारे ८०% पर्यंत ऊर्जा बचत साध्य करण्यास मदत झाली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:55 PM
  • डिजिटल ऊर्जा व्यवस्थापनात टाटा पॉवरची मोठी झेप
  • Tata Power चा EZ Home उपक्रम विस्तारला
  • सेन्सर-आधारित लाईटिंगमुळे २०% पर्यंत वीज बचत
 

Tata Power EZ Home: टाटा पॉवरने मुंबईत आपल्या स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन उपक्रमांचा विस्तार करत  टा पॉवर ईझेड होम (Tata Power EZ Home)  द्वारे व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) इमारतींसाठी स्मार्ट लाईटिंग आणि ऑटोमेशन उपाय उपलब्ध केले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश जास्त वर्दळ असलेल्या इमारतींमधील वीज वापर कार्यक्षमतेने नियंत्रित करणे हा आहे, जिथे एकूण ऊर्जा वापरामध्ये प्रकाश व्यवस्थेचा मोठा वाटा असतो. सेन्सर-आधारित लाईटिंग प्रणाली अनुपस्थितीच्या काळात प्रकाशाची तीव्रता २०% पर्यंत कमी करून अनावश्यक वीज वापर टाळते.

या प्रणालीमुळे दीर्घ किंवा सलग कार्यरत असलेल्या सुविधा केंद्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवून सुरक्षिततेचे मानदंडही कायम ठेवले जातात. मुंबईत टाटा पॉवरने EZ Home स्मार्ट लाईटिंग आणि ऑटोमेशन उपाय अनेक व्यावसायिक व संस्थात्मक ठिकाणी राबवले आहेत, ज्यामध्ये ओएनजीसी (बीकेसी), कोटक महिंद्रा बँक (बीकेसी), यूटीआय टॉवर (बीकेसी), फिनिक्स पॅलेडियम (लोअर परळ), फिनिक्स मार्केट सिटी (कुर्ला), इन्फिनिटी वन (मालाड) आणि ताज वेलिंग्टन (कुलाबा)  यांचा समावेश आहे.

लाईटिंग ऑप्टिमायझेशन व्यतिरिक्त, स्मार्ट आयओटी-आधारित टच-बेस्ड स्विचेस आणि कंट्रोल पॅनेल्सद्वारे रिअल-टाइम वीज वापर निरीक्षण आणि लोड व्यवस्थापन शक्य होते, ज्यामुळे अतिरिक्त १५–२०% ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ साध्य होते. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील रिअल इस्टेट विकासकांनी नवीन आणि विद्यमान प्रकल्पांमध्ये EZ Home उपाय समाविष्ट केले आहेत. यात स्विच ऑन/ऑफ, लाईट डिमर, फॅन स्पीड कंट्रोलर, उच्च क्षमतेचे AC स्विच,गीझर ऑन/ऑफ, कर्टन कंट्रोलर, मोशन सेन्सरयुक्त रिले स्विच आदी उपकरणांचा समावेश आहे. ही सर्व उपकरणे विद्यमान इलेक्ट्रिकल संरचनेस सुसंगत असून वायरिंगमध्ये बदल किंवा भिंतींचे नुकसान करण्याची आवश्यकता नसते.

टाटा पॉवर ईझेड होम ( EZ Home) पोर्टफोलिओमध्ये प्रीमियम टच स्विचेस, टच पॅनेल्स, रेट्रोफिटेबल कन्व्हर्टर्स आणि कंट्रोलर्स तसेच मोशन सेन्सर-आधारित लाईटिंग प्रणालींचा समावेश आहे. मोबाईल अ‍ॅपद्वारे दूरस्थ नियंत्रण, गुगल होम (Google Home) किंवा अलेक्सा इको डॉट (Alexa Echo Dot) सारख्या व्हॉइस-अ‍ॅक्टिव्हेटेड उपकरणांद्वारे नियंत्रण, ऑपरेशन शेड्युलिंग, सीन क्रिएशन आणि स्मार्ट डिव्हाइस ऑटोमेशन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रणाली वापरकर्त्यांना रिअल-टाइम वीज वापराचे निरीक्षण, वापर पॅटर्नचे विश्लेषण, महिनाअखेरचे संभाव्य बिल अंदाज आणि प्रत्येक १५ मिनिटांच्या अंतराने लोड मॉनिटरिंग करण्याची सुविधा देते.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, उपकरणे त्यांच्या निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त वीज वापरत असल्यास स्वयंचलितपणे बंद होणारी ओव्हरलोड संरक्षण प्रणाली उपलब्ध आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक देखभालीसाठी अलर्ट देण्यात येतात, ज्यामुळे विद्युत उपकरणांचे नुकसान टाळण्यास मदत होते. ऊर्जा विश्लेषण साधनांद्वारे वापरातील त्रुटी ओळखून अनावश्यक वीज वापर कमी करण्यास मदत होते. अशा उपाययोजनांमुळे संस्थांना ऊर्जा तीव्रता निर्देशांक सुधारण्यास, ऑपरेशनल कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास आणि IGBC व LEED सारख्या ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्रांकडे प्रगती करण्यास मदत होऊ शकते. टाटा पॉवर ईझेड  होम ( EZ Home) सध्या भारतातील अनेक शहरांमध्ये उपलब्ध असून, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि डिजिटल ऊर्जा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत १०० शहरांपर्यंत विस्तार करण्याची योजना आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 05:55 PM

