क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!

SEBI Rules: बाजार नियामक सेबीने मंगळवारी एक मोठा प्रस्ताव जाहीर केला. या प्रस्तावानुसार, स्टॉकब्रोकर्स, म्युच्युअल फंड कंपन्या, गुंतवणूक सल्लागार आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स यांसारख्या कंपन्यांना आता त्यांच्या ब्रँड किंवा कंपनीच्या नावांचा प्रचार करण्यासाठी सेलिब्रिटींचा वापर करता येणार आहे. मात्र, हे सेलिब्रिटी कोणत्याही विशिष्ट योजनेचे, उत्पादनाचे किंवा सेवेचे समर्थन करू शकणार नाहीत. असं केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. नेमके काय आहेत नियम?
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हा प्रस्ताव कॉमन एडवरटाइजमेंट कोडचा CAC चा एक भाग आहे. जाहिरातींचे नियम एकसारखं बनवणं, कंपन्यांवरील कागदपत्रांचे काम कमी करणे आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा याचा उद्देश आहे.
नवीन नियमांनुसार, सेलिब्रिटी केवळ कंपनीच्या ब्रँडचे किंवा कॉर्पोरेट स्तरावरच समर्थन करू शकतात. यासाठी काही अटी घालून दिल्या आहेत. सेलिब्रिटी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट म्युच्युअल फंडात किंवा स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याची शिफारस करू शकणार नाहीत. सध्या, सेलिब्रिटींकडून जाहिरात करण्यास केवळ उद्योग स्तरावर म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी (AMCs) परवानगी आहे, आणि तीही सेबीकडून पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच ते असं करु शकतात.
याव्यतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर्स, ऑनलाइन बॉण्ड प्लॅटफॉर्म, गुंतवणूक सल्लागार आणि संशोधन विश्लेषक (RAs) यांना जाहिराती प्रकाशित करण्यापूर्वी मंजुरी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. पण त्यांना जाहिरात प्रकाशित केल्याच्या २४ तासांच्या आत माहिती उघड करणे आवश्यक असेल.
कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरातींमध्ये रेटिंग किंवा रँकिंग वापरण्याची परवानगी तेव्हाच दिली जाईल, जेव्हा त्यांना PaRRVA (पेड रिस्क अँड रिटर्न व्हेरिफिकेशन एजन्सी) सारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून रेटिंग प्राप्त झाले असेल. जाहिरातीत हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी रेटिंग हा एकमेव निकष नाही.
सेबीने एसएमएस, पॉप-अप आणि नोटिफिकेशन्स यांसारख्या लहान जाहिरातींसाठीचे नियम देखील शिथिल केले आहेत. यासाठी मर्यादित जागेची आवश्यकता असल्याने, एक लिंक देणे अनिवार्य असेल, जिथे गुंतवणूकदार संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी पूर्ण चेतावणीवर क्लिक करू शकतील.
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