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Share Market Closing : IT स्टॉक्स धडाम… सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण, Sensex 250 अंकांनी कोसळला

Updated On: Jun 30, 2026 | 06:09 PM IST
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सारांश

शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण पाहायला मिळाली असून, प्रामुख्याने IT Stocks मध्ये झालेल्या मोठ्या विक्रीमुळे बाजारावर दबाव वाढला. आजच्या व्यापारी सत्राच्या शेवटी Sensex २५० हून अधिक अंकांनी कोसळला.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेची वाट गुंतवणूकदार पाहत असल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळे तशीच परिस्थित देशांतर्गत शेअर बाजारात दिसली. आज देशांतर्गत शेअर बाजारात व्यवहार मर्यादित राहिला. अखेरीस, बीएसई सेन्सेक्स २४९.७० अंकांनी किंवा ०.३३ टक्क्यांनी घसरून ७६,४७८.६७ अंकांवर बंद झाला. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निफ्टी ५० निर्देशांकही ८०.५० अंकांनी किंवा ०.३४ टक्क्यांनी घसरून २३,८६५.७५ अंकांवर बंद झाला. या सगळ्यात IT स्टॉक्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. नेमकी काय होती परिस्थिती? कोणत्या कंपनींचे स्टॉक्स घटले?

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३० पैकी सतरा शेअर्स घसरणीसह बंद

सेन्सेक्समधील ३० पैकी सतरा शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. इन्फोसिस आणि टीसीएसचे शेअर्स तीन टक्क्यांहून अधिक घसरले. एचसीएल टेक आणि टेक महिंद्राचे शेअर्सही दोन टक्क्यांहून अधिक घसरले. हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयटीसी, एशियन पेंट्स आणि एसबीआयच्या शेअर्समध्येही लक्षणीय घसरण दिसून आली. दरम्यान, मारुती, टायटन, बजाज फायनान्स, इटरनल आणि अदानी पोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली.

ब्रॉडर बाजाराची स्थिती

व्यापक बाजारात, निफ्टी मिडकॅप ०.३७% आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १.०२% ने वाढला. क्षेत्रनिहाय, निफ्टी आयटी, निफ्टी मीडिया आणि निफ्टी पीएसयू बँक यांना सर्वाधिक फटका बसला. याउलट, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि निफ्टी केमिकल्समध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली.

तज्ज्ञांचं मत काय?

तज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत बाजार सध्या एकत्रीकरणाच्या टप्प्यात असल्याचं व्यक्त केलं जात आहे. त्यामुळे तो मिश्र प्रवृत्तींसह एका मर्यादित कक्षेत व्यवहार करत आहे. भू-राजकीय चिंता कमी झाल्या असल्या तरी, अमेरिका-इराण शांतता कराराची नाजूक स्थिती बाजाराच्या भावनांवर दबाव टाकत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सावध आहेत.

त्यांनी पुढे सांगितले की, विविध क्षेत्रांची कामगिरी मिश्र होती, परंतु घसरणीचा कल होता आणि आयटी क्षेत्राची कामगिरी सर्वात वाईट होती. महागाई लक्ष्यापेक्षा जास्त असताना आणि आर्थिक घडामोडी चांगल्या गतीने वाढत असताना, गुंतवणूकदार व्याजदरातील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी अमेरिकेच्या आगामी रोजगारविषयक आकडेवारीवर आणि फेडच्या नवीन अध्यक्षांच्या टिप्पण्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

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Web Title: Share market closing today sensex falls 250 points it stocks crash see details

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Published On: Jun 30, 2026 | 06:02 PM

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