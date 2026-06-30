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सामान्यांना लुबाडलं जातंय… कच्च तेल इतकं स्वस्त तरीही Petrol-Diesel महाग का? कधीपर्यंत कमी होणार भाव?

Updated On: Jun 30, 2026 | 04:50 PM IST
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सारांश

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जैसे थेच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

जागतिक स्तरावर उलथापालथ सुरु असताना त्याचा सगळ्याच जास्त परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. त्याच्या किमती गगनाला भिडल्या. त्यामुळे संपूर्ण जगात महागाईचे वारे वाहून लागले. मुख्य म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतीचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर दिसून आला. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. ब्रेंट क्रूड १% पेक्षा जास्त घसरून ७२.४० डॉलर प्रति बॅरलवर आले. दरम्यान, डब्ल्यूटीआय क्रूड ०.८३% घसरून ७०.१६ डॉलर प्रति बॅरलवर आले.

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दोहा येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेत प्रगती झाल्याच्या वृत्तामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठ्याचा धोका टळला आहे. यामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली आहे. पण कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असूनही, देशात इंधनाच्या किमती स्थिर आहेत. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये पेट्रोल अजूनही १०० रुपये प्रति लिटरपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे. डिझेलचे दरही ९५ ते ९९ रुपये प्रति लिटरच्या दरम्यान आहेत.

कंपन्या नफा कमावताहेत

अमेरिका-इराण तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात तोटा सहन करणाऱ्या सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) आता मोठा नफा कमवत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७२.४० डॉलरपर्यंत घसरल्याने, त्यांना पेट्रोल विक्रीवर प्रति लिटर ५ ते ७ रुपयांचा नफा मिळत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढेल.
दरम्यान, ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गनने म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे इंधन विपणन मार्जिन मजबूत होत असल्याने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांच्या  नफ्यात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, वाढता कर्जाचा दबाव आणि भविष्यातील इंधन करांबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या दीर्घकालीन नफ्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात, मे महिन्यात, पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० ते १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. यामुळे तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर १२ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर २१ रुपयांचा मोठा तोटा झाला.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती का कमी होत नाहीत?

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही, कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दीर्घकाळ स्थिर ठेवल्या होत्या. आता कंपन्या नफा कमावत असल्याने, त्या नफ्याचा वापर कर्ज आणि पूर्वीचे नुकसान कमी करण्यासाठी करत आहेत. कंपन्या कालचे तेल खरेदी करून आज विकत आहेत असे नाही; उलट, सध्या पंपावर उपलब्ध असलेले पेट्रोल जास्त दराने आयात केलेले असण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत स्वस्त कच्च्या तेलाचा नवीन साठा पुरवला जात नाही, तोपर्यंत किमती कमी होण्याची शक्यता नाही.

किमती किती काळ टिकतील?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या मते, जर दोहा येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा यशस्वी झाली आणि जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ प्रति बॅरल ७० डॉलरपेक्षा कमी राहिल्या, तर येत्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर २-३ रुपयांची घट होऊ शकते.

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Web Title: Why petrol diesel prices are high despite low crude oil rates india marathi news

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Published On: Jun 30, 2026 | 04:50 PM

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