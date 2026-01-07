Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Services Sector Employment: सेवा क्षेत्र मंदावल्याने रोजगारावर वाढला दबाव! नोव्हेंबरपासून झपाट्याने मंदी सुरू 

भारताच्या सेवा क्षेत्राचा २०२५ चा शेवट मंदावलेल्या स्थितीत झाला. मंगळवारी जाहीर झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑर्डरमध्ये मंदी आणि कंपन्यांकडून कमी भरतीमुळे डिसेंबरमध्ये सेवा क्षेत्रातील वाढ ११ महिन्यांच्या नीचांकीवर आहे

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:59 PM
  • सेवा क्षेत्रातील वेग मंदावला
  • डिसेंबरमध्ये विकास दर ११ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर
  • जरी वाढ मंदावली तरी निर्यात क्षेत्र आहेत चमकत
Services Sector Employment: भारताच्या सेवा क्षेत्राचा २०२५ चा शेवट मंदावलेल्या स्थितीत झाला. मंगळवारी जाहीर झालेल्या नवीन ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑर्डरमध्ये मंदी आणि कंपन्यांकडून कमी भरतीमुळे डिसेंबरमध्ये सेवा क्षेत्रातील वाढ ११ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली. पीएमआयमध्ये देखील घट झाली. एचएसबीसी इंडिया सर्व्हिसेस पीएमआय बिझनेस अॅक्टिव्हिटी इंडेक्स (पीएमआय) नोव्हेंबरमध्ये ५९.८ वरून डिसेंबरमध्ये ५८.० वर आला. जानेवारी २०२५ नंतरची ही सर्वांत कमी पातळी आहे. जरी निर्देशांक ५० च्या वर असला तरी (विस्तार दर्शवितो), वाढ लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. या सगळ्याचा रोजगारावर परिणाम झाला. कंपन्यांनी डिसेंबरमध्ये नवीन भरती कमी केली आहे, ज्यामुळे रोजगार आघाडीवर कमकुवतपणा आल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा: BLS International News: बीएलएस इंटरनॅशनल आणि रिपब्लिक ऑफ सायप्रस उच्चायुक्तालयाचा ग्लोबल व्हिसा करार! ७० हून अधिक देशांत कार्यरत

सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मंदी

एस अॅड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेसच्या अर्थशास्त्र 66 सहयोगी संचालक पोलियाना डी लिमा यांच्या मते, डिसेंबरच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२६ च्या सुरुवातीला वाढ आणखी मंदावू शकते. तथापि, कमी महागाई ही एक चांगली चिन्हे आहे. जर खर्च नियंत्रित राहिला तर कंपन्या भविष्यात चांगली स्पर्धा करू शकतील.

सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलू परिस्थितीचा आढावातून  निर्यात मजबूत झाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच, आशिया, उत्तर अमेरिका आणि मध्य पूर्वकडून मजबूत मागणीमुळे निर्यात ऑर्डरमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. महागाईत देखील दिलासा मिळाला. इनपुट खर्च आणि सेवा शुल्कात किंचित वाढ झाली आहे, हे भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहे. कमकुवत व्यवसाय आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून येते. कंपन्यांचा भविष्यावरील विश्वास साडेतीन वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

हेही वाचा: Venezuela-US War Impact: अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचा शेअर बाजारावर होणार गंभीर परिणाम? मायकेल बरी यांची भविष्यवाणी

केवळ सेवांमध्येच नाही तर उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राना एकत्रित करणारा कंपोझिट आउटपुट इंडेक्स देखील नोव्हेंबरमध्ये ५९.७ वरून ५७.८ वर घसरला, हे खाजगी क्षेत्रातील एकूण मंदीचे प्रतिबिंब आहे. कंपन्या बाजारातील अनिश्चितता आणि विनिमय दरातील चढउतारांबद्दल काही चिंता व्यक्त करत आहेत, ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत गुंतवणूक आणि विस्तार योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

