Services Sector Employment: सेवा क्षेत्र मंदावल्याने रोजगारावर वाढला दबाव! नोव्हेंबरपासून झपाट्याने मंदी सुरू 

सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मंदी
एस अॅड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेसच्या अर्थशास्त्र 66 सहयोगी संचालक पोलियाना डी लिमा यांच्या मते, डिसेंबरच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२६ च्या सुरुवातीला वाढ आणखी मंदावू शकते. तथापि, कमी महागाई ही एक चांगली चिन्हे आहे. जर खर्च नियंत्रित राहिला तर कंपन्या भविष्यात चांगली स्पर्धा करू शकतील.
सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलू परिस्थितीचा आढावातून निर्यात मजबूत झाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच, आशिया, उत्तर अमेरिका आणि मध्य पूर्वकडून मजबूत मागणीमुळे निर्यात ऑर्डरमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. महागाईत देखील दिलासा मिळाला. इनपुट खर्च आणि सेवा शुल्कात किंचित वाढ झाली आहे, हे भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहे. कमकुवत व्यवसाय आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून येते. कंपन्यांचा भविष्यावरील विश्वास साडेतीन वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
केवळ सेवांमध्येच नाही तर उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राना एकत्रित करणारा कंपोझिट आउटपुट इंडेक्स देखील नोव्हेंबरमध्ये ५९.७ वरून ५७.८ वर घसरला, हे खाजगी क्षेत्रातील एकूण मंदीचे प्रतिबिंब आहे. कंपन्या बाजारातील अनिश्चितता आणि विनिमय दरातील चढउतारांबद्दल काही चिंता व्यक्त करत आहेत, ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत गुंतवणूक आणि विस्तार योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.
