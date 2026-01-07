Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Venezuela-US War Impact: अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचा शेअर बाजारावर होणार गंभीर परिणाम? मायकेल बरी यांची भविष्यवाणी

२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाची भविष्यवाणी करणारे मायकेल बरी यांच्या मते, व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईला शेअर बाजार खूपच हलक्यात घेत असून याचा गंभीर परिणाम जागतिक बाजारावर होणार असल्याचे भाकीत त्यांनी केले आहे

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:08 PM
Venezuela-US War Impact: अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचा शेअर बाजार होणार गंभीर परिणाम? मायकेल बरी यांची भविष्यवाणी

Venezuela-US War Impact: अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचा शेअर बाजार होणार गंभीर परिणाम? मायकेल बरी यांची भविष्यवाणी (फोटो-सोशल मीडिया)

  • व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईचा बाजारात होणार परिणाम
  • मायकेल बरी यांनी जागतिक आर्थिक संकटाची केली भविष्यवाणी
  • व्हेनेझुएला म्हणजे चीनसाठी इशारा, रशियासाठी धक्का
Venezuela-US War Impact: २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाची भविष्यवाणी करणारे मायकेल बरी यांच्या मते, व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने केलेल्या अलीकडील कारवाईला शेअर बाजार खूपच हलक्यात घेत आहेत. बरी म्हणतात की गुंतवणूकदारांना तात्काळ परिणाम पाहण्याची सवय आहे, परंतु या चढ-उतार होणाऱ्या बाजारामागे एक गंभीर संकट येऊ पाहत आहे. त्यांच्या मते, ही केवळ एक प्रादेशिक राजकीय घटना नाही तर जागतिक शक्ती, तेल बाजारपेठ आणि भू-राजकारणातील एक मोठा बदल आहे, ज्याचे परिणाम मध्य आणि दीर्घकालीन काळात जाणवतील.

हेही वाचा: Credit Card Limit Update: तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता? मग ही माहिती तुम्हाला माहित असायलाच हवी; जाणून घ्या एक क्लिकवर

व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आहेत, परंतु अनेक वर्षांच्या निर्बंधांमुळे त्याचे उत्पादन कमकुवत झाले आहे. आता, अमेरिकेने तेथे थेट नियंत्रण स्थापित केल्याने असे दिसून येते की, वॉशिंग्टन ऊर्जा संसाधनांचा वापर धोरणात्मक शस्त्र म्हणून करत आहे. अमेरिका सध्या व्हेनेझुएलावर राज्य करेल हे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान आणि मादुरोची अटक या गोष्टींची हालचाली स्पष्टपणे दर्शवतात.

मायकेल बरी यांचे असे म्हणणे आहे की, हा विकास चीनसाठी थेट इशारा आहे. गेल्या दीड दशकात चीनने व्हेनेझुएलामध्ये तेल उत्पादनाच्या अपेक्षेने मोठी गुंतवणूक केली आहे, जे आता अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आले आहे. त्याचप्रमाणे, जर व्हेनेझुएलाचे तेल अमेरिकेच्या देखरेखी खाली जागतिक बाजारपेठेत परत आले तर रशियाचा ऊर्जा-आधारित प्रभाव देखील कमकुवत होईल. बरी यांच्या मते, रशियाने काही क्षणातच ते साध्य केले आहे जे गेल्या काही वर्षात साध्य करू शकला नाही.

हेही वाचा: Reserve Bank Of India: आरबीआयचे सुधारित नियम बँकिंग क्षेत्रासाठी ठरणार गेम-चेंजर, भारतीय बँकांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात

व्हेनेझुएलाचा आयबीसी निर्देशांक दोन दिवसांत ९०% वाढला असला तरी, हॅलिबर्टन आणि बेकर ह्यूजेस सारख्या अमेरिकन तेल-सेवा कंपन्यांना या जीर्ण झालेल्या तेल क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाचा थेट फायदा होऊ शकतो. भारतासाठी एक बचतीची गोष्ट म्हणजे जागतिक पुरवठ्यात वाढ झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $५० पर्यंत घसरू शकतात, ज्यामुळे आयात बिल कमी होऊ शकते. तथापि, वाढत्या अमेरिका-चीन तणावादरम्यान, भारताला त्याच्या राजनैतिक संतुलनाचे बारकाईने निरीक्षण करावे लागेल.

Published On: Jan 07, 2026 | 12:49 PM

