कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

एका शेजाऱ्याने मला सांगितले की, “काही विसरलेले नेते स्वतःचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी आणि लक्ष वेधण्यासाठी निरर्थक विधाने करतात. मग ते मणिशंकर अय्यर असोत किंवा सॅम पित्रोदा असोत, ते सर्व एकाच परिस्थितीत आहेत. ८४ वर्षीय मणिशंकर म्हणाले, “मी गांधीवादी आहे, नेहरूवादी आहे, राजीववादी आहे, पण राहुलवादी नाही. राहुल माझ्यापेक्षा खूपच लहान आहे आणि राजकीय जीवनात मी त्यांच्यापासून खूप दूर आहे.”
यावर मी म्हणालो, “त्याच्या विधानातून एक प्रकारची निराशा दिसून येते. पक्षात कोणीही त्यांना काहीही विचारत नसल्याने आणि त्यांना दुर्लक्षित केले जात असल्याने, ते लहानपणी महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रभावित झाल्याची आठवण करून देत आहेत. मग, नेहरूंच्या आदर्शांनी त्यांच्यावर प्रभाव पाडला. इंदिरा गांधींचा उल्लेख न करता, मणिशंकर यांनी राजीव गांधींना बोलावले, ज्यांनी त्यांना मंत्री बनवले. त्यांच्या विधानाचा उद्देश राजकारणात आणि पक्षात स्वतःला वरिष्ठ आणि अनुभवी म्हणून दाखवणे आहे, तर राहुल गांधी कनिष्ठ आणि नवशिक्या आहेत.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, तुला आठवत असेल की जेव्हा मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान मोदींचे वर्णन करण्यासाठी ‘नीच’ हा शब्द वापरला तेव्हा काँग्रेस पक्ष त्यांच्यापासून दूर गेला. माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकारी आणि इंग्रजी बोलणारे मणिशंकर यांना ‘मीन मेंटॅलिटी’ या इंग्रजी शब्दाचे हिंदी भाषांतर ‘ओछी मनसमकत’ (नीच मानसिकता) असे सापडले नाही, म्हणून त्यांनी फक्त ‘नीच’ (नीच) असे म्हटले. अय्यर आणि शशी थरूर सारखे नेते इंग्रजीत अस्खलित आहेत पण हिंदीत कमकुवत आहेत. अय्यर तक्रार करतात की त्यांना २२ वर्षांपासून एआयसीसीमध्ये बोलू दिले जात नाही.”
यावर मी म्हणालो, “काँग्रेसच्या मीडिया आणि प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेरा म्हणाले की मणिशंकर अव्यार आता पक्षात नाहीत. आमच्याकडे बरेच वयस्कर नेते आहेत जे आम्हाला सतत डोकेदुखी देत राहतात.” शेजारी म्हणाला, “काँग्रेस पक्षाची अवस्था जुन्या चाकूसारखी आहे. कधीकधी हँडल बदलले जाते, कधीकधी धारदार धार, परंतु अशी भावना आहे की चाकू १४१ वर्षांपूर्वी होता तसाच आहे.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे