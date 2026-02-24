गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले...! शेअर बाजारात Sensex 1150 अंकांनी घसरला, सोनं-चांदीच्या किंमतीचं काय?

शेअर बाजारासाठी आजचा दिवस म्हणजे 24 फेब्रुवार 2026 अशुभ ठरल्याचं पाहायला मिळत आहे. घसरणीने उघडलेला बाजार लगेचच कोसळला. मुंबई शेअर बाजारातील ३० शेअर्सचा सेन्सेक्स उघडल्यानंतरही घसरत राहिला, दुपारी १२ वाजेपर्यंत १,१५० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. निफ्टीही ३०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले.
आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यापार दिवशी केवळ शेअर बाजारच नाही तर कमोडिटी मार्केटमध्येही मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याच्या किमती अचानक मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत (Gold Rate Fall), तर चांदीच्या फ्युचर्स किमती रेड झोनमध्ये, कधी घसरत आहेत, तर कधी ग्रीन झोनमध्ये उडी घेत आहेत.
प्रथम, शेअर बाजारातील भूकंपाबद्दल बोलूया. मंगळवारी, आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, बीएसई सेन्सेक्स ८३,०५२ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८३,२९४ पेक्षा कमी होता. रेड झोनमध्ये उघडल्यानंतर, घसरण तीव्र झाली आणि बीएसई निर्देशांक ११५७ अंकांनी घसरून ८२,१३७ वर व्यवहार करत होता.
सेन्सेक्सप्रमाणेच, एनएसई निफ्टी५० मध्येही मोठी घसरण झाली. मागील ट्रेडिंग दिवशी सोमवारी निर्देशांक २५,७१३ वर बंद झाला आणि मंगळवारी तो २५,६४१ वर घसरून सुरुवात झाली. त्यानंतर, निफ्टी देखील ३२६ अंकांनी घसरून २५,३८७ वर पोहोचला.
शेअर बाजारातील घसरणीसोबतच कमोडिटी बाजारातही गोंधळ दिसून आला आहे. मागील व्यवहार दिवसापर्यंत वेगाने व्यवहार करणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या हालचालीतही बदल दिसून आला आहे. सोन्याच्या दराबाबत, २ एप्रिल रोजी संपणाऱ्या एमसीएक्स सोन्याचा दर सोमवारी १,६१,५९८ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर बंद झाला आणि मंगळवारी तो १,६०,२९५ रुपयांवर आला. याचा अर्थ सोने २३०३ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. या घसरणीसह, २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅम आता त्याच्या उच्च पातळीपेक्षा ३२,८०१ रुपये स्वस्त उपलब्ध आहे.
सोन्याच्या दरानंतर, एमसीएक्स चांदीच्या किमतीत सुरुवातीपासूनच चढ-उतार होत आहेत. ५ मार्च रोजी संपणाऱ्या १ किलो चांदीची किंमत ग्रीन झोनमध्ये उघडली आणि नंतर अचानक या मौल्यवान धातूची मागील बंदपेक्षा २१०० रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली. तथापि, काही काळ घसरणीच्या ट्रेंडमध्ये व्यापार केल्यानंतर, ते पुन्हा ग्रीन झोनमध्ये परतले. ही बातमी लिहिताना, चांदीचा भाव १३०० रुपयांनी वाढला होता, परंतु ४,२०,०४८ रुपये प्रति किलो या उच्च पातळीच्या तुलनेत, तो अजूनही १.५६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त स्वस्त आहे.
(टीप: शेअर बाजारात किंवा सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, तुमच्या बाजारातील तज्ञांचा सल्ला नक्कीच घ्या.)