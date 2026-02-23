Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

भारती एअरटेल ही दूरसंचार कंपनी आता डिजिटल फायनान्समध्ये मोठी पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने तिच्या एनबीएफसी युनिटमध्ये २०,००० कोटींपर्यंत भांडवल देण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:43 PM
Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर (photo-Social Media)

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Follow Us:
Follow Us:
  • टेलिकॉमपलीकडे एअरटेल करणार विस्तार
  • बँकिंगबाहेर असलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची योजना
  • एनबीएफसीमध्ये २०,००० कोटी रुपये गुंतवणार 
 

Bharti Airtel Telecom: भारती एअरटेल ही दूरसंचार कंपनी आता डिजिटल फायनान्समध्ये मोठी पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने तिच्या एनबीएफसी युनिटमध्ये २०,००० कोटींपर्यंत भांडवल देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. दूरसंचार व्यवसायाबाहेर ही कंपनीची सर्वात मोठी धोरणात्मक गुंतवणूक मानली जाते. भारती एअरटेलने २३ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की ती पुढील काही वर्षांत तिच्या उपकंपनी, एअरटेल मनी लिमिटेडमध्ये २०,००० कोटी गुंतवेल. एअरटेल या रकमेपैकी ७०% योगदान देईल, तर उर्वरित ३०% प्रमोटर ग्रुप, भारती एंटरप्रायझेस लिमिटेडकडून येईल.

हे देखील वाचा: Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

भारती एअरटेल कंपनीला अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेकडून एनबीएफसी परवाना मिळाल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एअरटेलला मोठ्या प्रमाणात डिजिटल कर्ज व्यवसायाचा विस्तार करण्यास औपचारिक मान्यता मिळाली आहे. आधीच ९,००० कोटींचे कर्ज वितरित केले जात आहे, आता मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्याची तयारी करत आहे. कंपनी म्हणते की तिच्या लेंडिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एलएसपी) प्लॅटफॉर्मने गेल्या दोन वर्षांत ९,००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज ओतले आहेत.

५०० हून अधिक डेटा सायंटिस्ट आणि प्रगत विश्लेषण प्रणालींच्या टीमने मजबूत जोखीम व्यवस्थापन आणि अंडररायटिंग सिस्टम तयार केले आहेत. एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विठ्ठल यांनी सांगितले की, कंपनीने तंत्रज्ञान, डेटा आणि ग्राहकांच्या विश्वासाद्वारे डिजिटल क्रेडिटमध्ये एक मजबूत पाया रचला आहे. एनबीएफसी विस्तारामुळे आता हा पाया आणखी मजबूत होईल. एनबीएफसी परवाना मिळताच एअरटेलचे शेअर्स वाढणार आहे.

हे देखील वाचा: Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?

भारताचे औपचारिक क्रेडिट-टू-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे ५३% आहे, जे स्पष्टपणे क्रेडिट मार्केटमध्ये लक्षणीय क्षमता दर्शवते. एअरटेलला बँकिंग सेवांशी पूर्णपणे जोडलेले नसलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांचा विशाल ग्राहक आधार आणि डिजिटल नेटवर्क वापरायचा आहे. कंपनी एनबीएफसींद्वारे कर्ज वितरण त्यांच्या विद्यमान डिजिटल प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित करण्याची योजना आखत आहे, परंतु दोन्ही ऑपरेशनलदृष्ट्या वेगळे राहतील. मजबूत टेलिकॉम कॅश फ्लो आणि तांत्रिक क्षमतांसह, एअरटेल आता डिजिटल फायनान्समध्येही एक मोठे नाव बनण्यास सज्ज आहे.

Web Title: Bharti airtels big leap in digital finance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 09:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी
1

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार
2

RailTel Market Cap: राज्य सरकारचा मेगा प्रोजेक्ट! रेलटेल-अशोका बिल्डकॉन यांच्यात १,१३६.१८ कोटींचा करार

Stock Market Today: तेजीत उघडणार आजचा शेअर बाजार… ‘हे’ स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल
3

Stock Market Today: तेजीत उघडणार आजचा शेअर बाजार… ‘हे’ स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना करणार मालामाल

Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?
4

Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Feb 23, 2026 | 09:43 PM
‘या’ SUV ने Innova ला दिला जोरदार धक्का! विक्रीत 85 टक्के वाढ, Fortuner ला फुटलाय घाम

‘या’ SUV ने Innova ला दिला जोरदार धक्का! विक्रीत 85 टक्के वाढ, Fortuner ला फुटलाय घाम

Feb 23, 2026 | 09:39 PM
भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन

भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन

Feb 23, 2026 | 09:27 PM
WI vs ZIM: हेटमायर आणि पॉवेलच्या वादळी खेळीसमोर झिम्बाब्वे गारद; वेस्ट इंडिजने विजयासाठी ठेवले २५५ धावांचे लक्ष्य

WI vs ZIM: हेटमायर आणि पॉवेलच्या वादळी खेळीसमोर झिम्बाब्वे गारद; वेस्ट इंडिजने विजयासाठी ठेवले २५५ धावांचे लक्ष्य

Feb 23, 2026 | 09:01 PM
Ahilyanagar News: कृषिसेवा केंद्रावर अनियममता? जामखेड तालुक्यातील शेतकरी हैराण

Ahilyanagar News: कृषिसेवा केंद्रावर अनियममता? जामखेड तालुक्यातील शेतकरी हैराण

Feb 23, 2026 | 08:56 PM
‘अल्पवयीन मुलीला आंब्याच्या बागेत नेले अन्…’; कोर्टाने आरोपीला सुनावला 20 वर्षांच्या सश्रम कारावास

‘अल्पवयीन मुलीला आंब्याच्या बागेत नेले अन्…’; कोर्टाने आरोपीला सुनावला 20 वर्षांच्या सश्रम कारावास

Feb 23, 2026 | 08:38 PM
Gen Z आणि Millennialsसाठी खास अनुभव, पार्थने सादर केला मुंबईत जगातील पहिला HEXAIMMERSIVE™️ शो

Gen Z आणि Millennialsसाठी खास अनुभव, पार्थने सादर केला मुंबईत जगातील पहिला HEXAIMMERSIVE™️ शो

Feb 23, 2026 | 08:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM