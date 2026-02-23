Bharti Airtel Telecom: Bharti Airtel चा डिजिटल फायनान्समध्ये मोठा झेप; २०,००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Bharti Airtel Telecom: भारती एअरटेल ही दूरसंचार कंपनी आता डिजिटल फायनान्समध्ये मोठी पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने तिच्या एनबीएफसी युनिटमध्ये २०,००० कोटींपर्यंत भांडवल देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. दूरसंचार व्यवसायाबाहेर ही कंपनीची सर्वात मोठी धोरणात्मक गुंतवणूक मानली जाते. भारती एअरटेलने २३ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की ती पुढील काही वर्षांत तिच्या उपकंपनी, एअरटेल मनी लिमिटेडमध्ये २०,००० कोटी गुंतवेल. एअरटेल या रकमेपैकी ७०% योगदान देईल, तर उर्वरित ३०% प्रमोटर ग्रुप, भारती एंटरप्रायझेस लिमिटेडकडून येईल.
हे देखील वाचा: Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी
भारती एअरटेल कंपनीला अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेकडून एनबीएफसी परवाना मिळाल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एअरटेलला मोठ्या प्रमाणात डिजिटल कर्ज व्यवसायाचा विस्तार करण्यास औपचारिक मान्यता मिळाली आहे. आधीच ९,००० कोटींचे कर्ज वितरित केले जात आहे, आता मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्याची तयारी करत आहे. कंपनी म्हणते की तिच्या लेंडिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एलएसपी) प्लॅटफॉर्मने गेल्या दोन वर्षांत ९,००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज ओतले आहेत.
५०० हून अधिक डेटा सायंटिस्ट आणि प्रगत विश्लेषण प्रणालींच्या टीमने मजबूत जोखीम व्यवस्थापन आणि अंडररायटिंग सिस्टम तयार केले आहेत. एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विठ्ठल यांनी सांगितले की, कंपनीने तंत्रज्ञान, डेटा आणि ग्राहकांच्या विश्वासाद्वारे डिजिटल क्रेडिटमध्ये एक मजबूत पाया रचला आहे. एनबीएफसी विस्तारामुळे आता हा पाया आणखी मजबूत होईल. एनबीएफसी परवाना मिळताच एअरटेलचे शेअर्स वाढणार आहे.
हे देखील वाचा: Credit Cards Rewards: घरखर्चावरही रिवॉर्ड देणारी क्रेडिट कार्ड्स; दैनंदिन खर्चावरही कार्डचा फायदा कसा होईल?
भारताचे औपचारिक क्रेडिट-टू-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे ५३% आहे, जे स्पष्टपणे क्रेडिट मार्केटमध्ये लक्षणीय क्षमता दर्शवते. एअरटेलला बँकिंग सेवांशी पूर्णपणे जोडलेले नसलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांचा विशाल ग्राहक आधार आणि डिजिटल नेटवर्क वापरायचा आहे. कंपनी एनबीएफसींद्वारे कर्ज वितरण त्यांच्या विद्यमान डिजिटल प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित करण्याची योजना आखत आहे, परंतु दोन्ही ऑपरेशनलदृष्ट्या वेगळे राहतील. मजबूत टेलिकॉम कॅश फ्लो आणि तांत्रिक क्षमतांसह, एअरटेल आता डिजिटल फायनान्समध्येही एक मोठे नाव बनण्यास सज्ज आहे.