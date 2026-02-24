तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट... iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या
iQOO 15R I2508 launched in India.
Price 💰 ₹44,999 Specifications:
📲 6.59″ 1.5K LTPS OLED flat TCL CSOT C9+ display, 144Hz refresh rate, 1800nits HBM, 4320Hz PWM dimming, 459 PPI, Schott Xensation Alpha display protection
⬛ Snapdragon 8 Gen 5 SoC & Q2 gaming chip
iQOO 15R स्मार्टफोन 8GB + 256GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB अशा तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 44,999 रुपये है, 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 47,999 रुपये आहे आणि टॉप-एंड 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 52,999 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – X)
स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर iQOO च्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K (1,260 x 2,750 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्सपर्यंत लोकल पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सर्टिफिकेशन देण्यात आले आहे. तथापी डिव्हाईसमध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड OriginOS 6 वर आधारित आहे. फोनला पावर देण्यासाठी यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट, 12GB पर्यंत LPDDR5x रॅम, 512GB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज मिळणार आहे.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर स्मार्टफोनमध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-700V प्रायमरी कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेंस देण्यात आला आहे. तसेच समोरील बाजूला स्मार्टफोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. याशिवाय लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 7,600mAh ची लिथियम-आयन बॅटरी आणि 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि बाईपास चार्जिंगचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.