तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट… iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

iQOO 15R Launched: भारतात धमाका करण्यासाठी आयक्यू पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहे. iQOO ने मिड रेंज किंमतीत एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-700V प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:11 PM
तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट... iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट... iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

  • iQOO 15R तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • लेटेस्ट स्मार्टफोन मिंड रेंज किंमतीत लाँच
  • स्मार्टफोनमध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-700V प्रायमरी कॅमेरा
टेक कंपनी iQOO ने भारतात आणखी एक नवीन 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा लेटेस्ट स्मार्टफोन iQOO 15R या नावाने लाँच करण्याच आला आहे. iQOO 15R कंपनीच्या फ्लॅगशिप लाइनअपमधील लेटेस्ट डिव्हाईस आहे. iQOO 15R पूर्वी कंपनीने iQOO 15 लाँच केला होता. कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट iQOO 15R मध्ये क्वालकॉमचा दमदार स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 5 चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 50MP प्रायमरी कॅमेरासह डुअल-कॅमेरा सेटअप दिला आहे. फोनमध्ये 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7600 mAh बॅटरी दिली आहे. याशिवाय डिव्हाईसमध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत. डिव्हाईस स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंससाठी 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED स्क्रीन देखील ऑफर करते. लेटेस्ट स्मार्टफोन मिंड रेंज किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे.

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

iQOO 15R ची किंमत आणि उपलब्धता

iQOO 15R स्मार्टफोन 8GB + 256GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB अशा तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 44,999 रुपये है, 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 47,999 रुपये आहे आणि टॉप-एंड 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 52,999 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

iQOO 15R चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर iQOO च्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K (1,260 x 2,750 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्सपर्यंत लोकल पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सर्टिफिकेशन देण्यात आले आहे. तथापी डिव्हाईसमध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड OriginOS 6 वर आधारित आहे. फोनला पावर देण्यासाठी यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट, 12GB पर्यंत LPDDR5x रॅम, 512GB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज मिळणार आहे.

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

iQOO 15R चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर स्मार्टफोनमध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-700V प्रायमरी कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेंस देण्यात आला आहे. तसेच समोरील बाजूला स्मार्टफोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. याशिवाय लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 7,600mAh ची लिथियम-आयन बॅटरी आणि 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि बाईपास चार्जिंगचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.

Feb 24, 2026 | 02:11 PM
