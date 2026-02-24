 Share Market update: शेअर बाजारात तेजी; बँक-ऑटो शेअर्स चमकले

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी आदेश रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मक वातावरणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, ऑटो आणि वित्तीय शेअर्समध्ये खरेदीमुळे सोमवारी देशांतर्गत शेअर बाजार वधारला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:54 PM
Share Market update: अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी आदेश रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मक वातावरणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, ऑटो आणि वित्तीय शेअर्समध्ये खरेदीमुळे सोमवारी देशांतर्गत शेअर बाजार वधारला. सेन्सेक्स ४८० अंकांनी वधारला तर निफ्टी १४२ अंकांनी वधारला. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी आदेशांना अवैध घोषित केल्यानंतर गुंतवणूकदारांत आनंदाचे वातावरण असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले.

हे देखील वाचा: India Post Account: भारतीय पोस्टमध्ये २२ लाख कोटींची बचत; ग्रामीण डाक सेवकांचा मोठा वाटा

बीएसईचा ३०-शेअर बेंचमार्क सेन्सेक्स ४७९.९५ अंकांनी किंवा ०.५८ टक्क्यांनी वधारून ८३,२९४.६६ वर बंद झाला. व्यापारादरम्यान एका वेळी तो ६७१.४४ अंकांनी वधारून ८३,४८६.१५ वर पोहोचला होता. एनएसईचा ५० शेअर्सचा बेंचमार्क निफ्टी १४१.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.५५ टक्क्यांनी वाढून २५,७१३ वर बंद झाला. दिवसभरात एकाच वेळी तो २००.२ अंकांनी वाढून २५,७७१.४५ वर पोहोचला होता. बँका, ऑटो आणि वित्तीय शेअर्समध्ये खरेदी वाढली आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता! सेन्सेक्स-निफ्टी कसे उघडणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे संकेत

परदेशी बाजार इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये, हाँगकाँगचा हँग सँग २.५३ टक्के आणि दक्षिण कोरियाचा कोस्पी जवळजवळ १ टक्क्यांनी वाढला, तर जपानी आणि चिनी बाजार सुट्टीसाठी बंद होते. युरोपीय बाजारपेठांमध्ये, जर्मनीचा डीएएक्स निर्देशांक कमी होता, तर पॅरिस आणि लंडन निर्देशांक स्थिर राहिले. जागतिक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ०.३८ टक्क्यांनी घसरून ७१.४९ प्रति बॅरल डॉलर्सवर आला. रुपया ७ पैशांनी वधारून ९०.८७ प्रति डॉलर्सवर आला. सोमवारी आंतरबैंक परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७ पैशांनी वधारून ९०.८७वर बंद झाला. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि जागतिक ट्रेंडवरील नवीन अनिश्चिततेमुळे डॉलर कमकुवत झाल्याने रुपया वधारला.

Published On: Feb 24, 2026 | 11:11 AM

