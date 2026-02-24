Nalasopara Crime: नालासोपाऱ्यात पहाटेचा थरार! मनोरुग्ण भावाकडून बहिणीची कोयत्याने हत्या, आईलाही…

Punjab Crime: धक्कादायक! ‘काळ्या जादू’च्या संशयातून पुतण्याने काकीची गोळ्या झाडून केली हत्या
काय घडलं नेमकं?
टाकी रोड येथील सर्वोदय वसाहतीत साईधाम वेल्फेअर चाळ आहे. या चाळीत सुप्रिया कानडे (३५) हि महिला राहते. तिची आई आणि भाऊ शेजारीच राहतात. महिलेचा पती गावी गेला होता. तेव्हा पहाटे सुप्रिया हिचा भांडण तिच्या सख्ख्या भावासोबत झाला. याच भांडणात तिच्या भावाने कोयत्याने तिच्यावर वार केला. तिच्या मानेवर आणि छातीवर कोयत्याने वार झाल्याने ती या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली. मुलीला वाचवण्यासाठी त्यांची आई मध्ये पडली. मात्र तिच्यावर देखील वार केले. या हल्यात आई देखील गंभीर जखमी झाली. काही क्षणात सुप्रिया यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या आईला पालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
या घटनेतील आरोपीचं नाव अजित मालुष्टे (४०) असे आहे. तो मनोरुग्ण आहे. त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. पोलिसांनी सुप्रियाच मृतदेह ताब्यात घेतले असून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले होते. शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह तिच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात येणार.
नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार
वसई-विरार येथील नालासोपाऱ्यात एका गुंडाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 7-8 जणांनी दगडाने ठेचून आणि चाकूने सपासप वार करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव शुभम मिश्रा (३१) असे आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण आहे. शुभम मिश्रा हा तडीपारीची शिक्षा भोगून आला होता. पूर्ववैमनस्यातून त्याच्या मित्रांनीच त्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली.
