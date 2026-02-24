Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nalasopara Crime: नालासोपाऱ्यात पहाटेचा थरार! मनोरुग्ण भावाकडून बहिणीची कोयत्याने हत्या, आईलाही…

नालासोपारा पूर्वेतील टाकी रोडवरील सर्वोदय वसाहतीत पहाटे भांडणातून भावाने कोयत्याने बहिणीची हत्या केली. मध्ये पडलेल्या आईवरही हल्ला झाला. आई जखमी; आरोपी भाऊ अटकेत. वसई-विरारमधील आठवड्यातील चौथी हत्या.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:02 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पहाटे भांडणानंतर कोयत्याने वार
  • मानेवर व छातीवर गंभीर जखमा; जागीच मृत्यू
  • मध्ये पडलेल्या आईवरही हल्ला; आई जखमी
नालासोपारा: नालासोपारा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मनोरुग्ण भावाने आपल्या सख्ख्या बहिणीची कोयत्याने वार करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर आईवरही मुलाने हल्ला केला. ही घटना नालासोपारा पूर्वेच्या टाकी रोड येथील सर्वोदय वसाहतीत आज (मंगळवारी, ता २४) पहाटेच्या सुमारास घडली.

काय घडलं नेमकं?

टाकी रोड येथील सर्वोदय वसाहतीत साईधाम वेल्फेअर चाळ आहे. या चाळीत सुप्रिया कानडे (३५) हि महिला राहते. तिची आई आणि भाऊ शेजारीच राहतात. महिलेचा पती गावी गेला होता. तेव्हा पहाटे सुप्रिया हिचा भांडण तिच्या सख्ख्या भावासोबत झाला. याच भांडणात तिच्या भावाने कोयत्याने तिच्यावर वार केला. तिच्या मानेवर आणि छातीवर कोयत्याने वार झाल्याने ती या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली. मुलीला वाचवण्यासाठी त्यांची आई मध्ये पडली. मात्र तिच्यावर देखील वार केले. या हल्यात आई देखील गंभीर जखमी झाली. काही क्षणात सुप्रिया यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या आईला पालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

या घटनेतील आरोपीचं नाव अजित मालुष्टे (४०) असे आहे. तो मनोरुग्ण आहे. त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. पोलिसांनी सुप्रियाच मृतदेह ताब्यात घेतले असून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले होते. शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह तिच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात येणार.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आईवर काय घडले?

    Ans: भांडण सोडविताना तिच्यावरही कोयत्याने वार; ती जखमी आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला आहे.

  • Que: या घटनेचे महत्त्व काय?

    Ans: वसई-विरार शहरातील आठवड्यातील ही चौथी हत्या आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 02:02 PM

