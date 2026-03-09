Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला

Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडने ट्रस्ट म्युच्युअल मिड कॅप फंड या ओपन-एंडेड इक्विटी योजनेच्या लाँचची घोषणा केली आहे. ही योजना प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करेल. SEBI च्या व्याख्येनुसार पूर्ण मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या आधारे 101 व्या ते 250 व्या क्रमांकावर असलेल्या व्यवसायांच्या इक्विटी व इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली वाढ साध्य करण्याचा या फंडचा उद्देश आहे. या योजनेचा बेंचमार्क निफ्टी मिडकॅप 150 TRI असेल. या योजनेचा न्यू फंड ऑफर (NFO) 27 फेब्रुवारी 2026 पासून गुंतवणुकीसाठी खुला होईल आणि 13 मार्च 2026 रोजी बंद होईल.
मिड-कॅप कंपन्या कॉर्पोरेट जीवनचक्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा दर्शवतात. या कंपन्या सुरुवातीच्या अनिश्चिततेच्या टप्प्यातून बाहेर पडून विस्तारासाठी सक्षम बनतात. भारतात मिड-कॅप कंपन्यांची मार्केट कॅपिटलायझेशन साधारणतः ₹34,800 कोटी ते ₹1,04,500 कोटी दरम्यान असते (स्रोत: AMFI, डिसेंबर 2025). डिजिटल प्लॅटफॉर्म, मॅन्युफॅक्चरिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिटेल आणि विशिष्ट कंझम्प्शन क्षेत्रांतील अनेक सेगमेंट लीडर्स मिड-कॅप श्रेणीत येतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना या कंपन्या मोठ्या कॅप कंपन्यांमध्ये रूपांतरित होण्याआधी गुंतवणुकीची संधी मिळते.
भारतातील मिड-कॅप क्षेत्र दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीचा एक महत्त्वाचा इंजिन मानले जाते. मागील 5 वर्षांत 37 मिड-कॅप कंपन्यांनी 3 पटांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे, ज्यामुळे मध्यम ते दीर्घकालीन काळात उच्च परताव्याची क्षमता दिसून येते.
ताज्या तिमाहींमध्ये मजबूत प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) वाढीमुळे मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये कमाईची गतीही अधिक दिसून येत आहे. मिड-कॅपचे मूल्यांकन त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवरून कमी होऊन आता दीर्घकालीन सरासरीच्या जवळ आले आहे, तर कमाई वाढीच्या अपेक्षा सकारात्मक आहेत.
गेल्या 15 वर्षांत निफ्टी मिडकॅप 150 TRI ने Nifty 100 TRI (लार्ज कॅप) आणि Nifty Smallcap 250 TRI (स्मॉल कॅप) या निर्देशांकांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. यामुळे मिड-कॅप कंपन्यांचे मजबूत दीर्घकालीन मूलभूत घटक दिसून येतात.
भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती, स्थिर महागाई, नियंत्रित चालू खाते तूट, सातत्यपूर्ण भांडवली खर्च (Capex) आणि अनुकूल लोकसंख्यात्मक रचना या घटकांमुळे भारताच्या वाढीला मजबूत आधार मिळत आहे. फायनान्शियल सर्व्हिसेस, कंझ्युमर डिस्क्रेशनरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थकेअर आणि डिजिटल-आधारित उद्योगांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत मध्यम आकाराच्या कंपन्या देशांतर्गत खप वाढ, उत्पादन विस्तार, बचतींचे वित्तीयीकरण, डिजिटायझेशन आणि निर्यात स्पर्धात्मकतेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य स्थितीत आहेत.
संदीप बागला, (सि इ.ओ )CEO, ट्रस्ट म्युच्युअल फंड म्हणाले:
“ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग आमच्या गुंतवणूक तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू आहे. मिड-कॅप क्षेत्रात परिणामांमध्ये मोठी विविधता असू शकते, त्यामुळे सखोल संशोधन आणि मूल्यांकन शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असते. आमची गुंतवणूक प्रक्रिया मूलभूत विश्लेषण, रिलेटिव्ह व्हॅल्युएशन आणि टर्मिनल Value Investing यांच्या आधारे दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची ओळख करते.”
ट्रस्ट म्युच्युअल फंड मिड कॅप फंड Growth at Reasonable Valuations (GARV) आणि Terminal Value Investing या TRUST MF च्या मूलभूत गुंतवणूक तत्त्वांवर आधारित असेल. उच्च जोखीम स्वीकारू शकणारे गुंतवणूकदार यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. किमान 5 वर्षांचा गुंतवणूक कालावधी असलेले दीर्घकालीन गुंतवणूकदार देखील यात गुंतवणूक करू शकतात. SIP द्वारे नियमित गुंतवणूक करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार आणि पोर्टफोलिओमध्ये मिड-कॅपचा समावेश करून विविधीकरण करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार देखील यात गुंतवणूक करू शकतात. भविष्यात मोठ्या कंपन्या बनू शकणाऱ्या उदयोन्मुख व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करू