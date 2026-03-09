PCMC Ration Supply: रेशन कार्डधारकांचे हाल! ८ मार्चला मशीन बंद, ९ ला सुटी; आता १० मार्चला रेशन दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान

PCMC Ration Supply: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेशन वितरण व्यवस्था सध्या गंभीर अडचणीत सापडली आहे. तांत्रिक बिघाड, पुरवठ्यातील अनियमितता किंवा धान्य वितरणातील दिरंगाईमुळे सर्वसामान्य कार्डधारकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक रेशन दुकानांमध्ये वेळेवर धान्य उपलब्ध होत नसल्याने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे हाल होत असून, प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन वितरण व्यवस्था सुरळीत करण्याची मागणी केली जात आहे.
Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ
फेब्रुवारी महिन्यातील धान्य वाटप अपूर्ण राहिल्याने, रेशन दुकानदार संघटनांनी हे धान्य मार्चमध्ये ‘कॅरी फॉरवर्ड’ (पुढील महिन्यात वितरीत करणे) करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर, पुरवठा विभागाने ६ ते १० मार्च या कालावधीत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, या पाच दिवसांच्या कालावधीतच तांत्रिक बिघाडाचे ग्रहण लागल्याने लाभार्थी आणि दुकानदार दोघेही अडचणीत आले आहेत.
शहरात एकूण २६० रेशन दुकानांच्या माध्यमातून ४.९३ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्य पुरवले जाते. सद्यस्थितीत निर्माण झालेली अडचण खालीलप्रमाणे आहे:
रविवार (८ मार्च): ई-पॉस मशीन बंद असल्याने दिवसभर वितरण ठप्प झाले.
सोमवार (९ मार्च): नियमानुसार रेशन दुकानांना सुटी असल्याने वाटप बंद राहणार.
मंगळवार (१० मार्च): मुदतवाढीचा हा शेवटचा दिवस असून, केवळ याच दिवशी उर्वरित ५० हजार लाभार्थ्यांना धान्य देण्याचे मोठे आव्हान दुकानदारांसमोर आहे.
मिळालेल्या मुदतवाढीतील महत्त्वाचे दोन दिवस तांत्रिक बिघाड आणि साप्ताहिक सुटीत गेल्यामुळे आता केवळ मंगळवारचा (१० मार्च) एकच दिवस उरला आहे. एका दिवसात हजारो लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून धान्य वाटप करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हे लाभार्थी पुन्हा एकदा हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फेब्रुवारी महिन्यातील सुमारे १० टक्के धान्य वाटप अद्याप बाकी आहे. वंचित लाभार्थ्यांसाठी ६ ते १० मार्चपर्यंत ‘कॅरी फॉरवर्ड’ची परवानगी मिळाली होती. मात्र, रविवारी ई-पॉस मशीन दिवसभर बंद राहिल्याने काम होऊ शकले नाही. यामुळे दुकानदारांवर प्रचंड ताण आला आहे.
— विजय गुप्ता, खजिनदार, ऑल महाराष्ट्र रेशन दुकानदार संघटना.
आकडेवारीवर एक नजर (पिंपरी-चिंचवड)
तपशील संख्या/ प्रमाण
एकूण रेशन दुकाने २६०
एकूण लाभार्थी ४.९३ लाख +
प्रलंबित वितरण १० ते १५ टक्के
संभाव्य वंचित लाभार्थी सुमारे ५० हजार
१. तांत्रिक मर्यादा: ई-पॉस मशीनवर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Thumb Impression) करण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला किमान २-३ मिनिटे लागतात. एका दिवसात हजारो जणांचे वाटप करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
२. प्रशासकीय दिरंगाई: फेब्रुवारीचे धान्य वाटप वेळेत न झाल्याने ती जबाबदारी मार्चवर ढकलली गेली, मात्र त्यासाठी पुरेशी तांत्रिक सज्जता ठेवण्यात आली नाही.
३. गरिबांची उपासमार: अल्प उत्पन्न गटातील ४.९३ लाख लाभार्थ्यांपैकी अनेक जण केवळ रेशनच्या धान्यावर अवलंबून आहेत. मुदत संपल्यास त्यांना खुल्या बाजारातून महागडे धान्य विकत घ्यावे लागेल.