Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Chandrashekhar Bawankule For Assam In Rajya Sabha Elections Bjp Politics

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने खास रणनीती आणखी आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये चंद्रशेखर बावनकुळेंना संधी देण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 04:09 PM
Chandrashekhar Bawankule for Assam in Rajya Sabha elections BJP politics

आसाम राज्यातील राज्यसभा निवडणुकींच्या जागांसाठी भाजपकडून चंद्रशेखर बावनकुळे यांना संधी देण्यात आली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती
  • चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आसाम राज्याची जबाबदारी
  • बावनकुळेंनी मानले पक्षश्रेष्ठींचे आभार
Political News : आसाम : निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणूका जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून रणनीती आखण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निरिक्षकांची नियुक्ती केली जात असून भाजपकडून (BJP Politics) तयार केली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाने आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपली धोरणात्मक तयारी सुरु केली आहे. यामध्ये भाजपने तीन राज्यांसाठी केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

भाजप पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी सोमवारी बिहार, हरियाणा आणि ओडिशा या तीन महत्त्वाच्या राज्यांसाठी केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. निवडणुकीदरम्यान पक्षातील समन्वय आणि उमेदवार निवडीची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी यासंबंधित अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये नियुक्त केलेल्या नेत्यांची नावे देण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : “भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध! परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचे युद्धजन्य परिस्थितीवर राज्यसभेत भाष्य

बिहारसाठी केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांना राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीच्या देखरेखीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बिहारची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेता, या दोन्ही अनुभवी नेत्यांना एकत्र जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हरियाणा राज्यासाठी गुजरातचे प्रमुख उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हरियाणामध्ये संघवी यांच्या संघटनात्मक कौशल्याचा फायदा घेण्याची पक्षाला अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ओडिशा राज्यातील राजकारणासाठी महाराष्ट्रातील नेत्याला जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ओडिशामध्ये केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : “हा भारतीय संघाचा खात्रीशीर विजय..! T20 विश्वविजेता संघाचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी केले अभिनंदन

पक्षश्रेष्ठींनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना जबाबदारी दिल्यामुळे त्यांनी पक्षाचे धन्यवाद मानले आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट करत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लिहिले आहे की, नितीन नबिनजी यांनी माझ्यावर पक्षाचा केंद्रीय पर्यवेक्षक म्हणून जबाबदारी सोपवली आहे.ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी विश्वासाने सोपवल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. नितीन नबीनजी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो, अशा शब्दांत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजप पक्ष नेतृत्वाचे धन्यवाद मानले आहेत.

Web Title: Chandrashekhar bawankule for assam in rajya sabha elections bjp politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण
1

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका
2

Maharashtra Politics : “राऊतांना ठाकरे गटात काडीचीही किंमत राहिलेली नाही…”; भाजप नेत्यांची खरमरीत टीका

“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर
3

“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर

Vinod Tawade Rajyasabha : विनोद तावडेंना मिळालं प्रामाणिक पणाचं गिफ्ट! राज्यसभेवर संधी मिळताच व्यक्त केल्या भावना
4

Vinod Tawade Rajyasabha : विनोद तावडेंना मिळालं प्रामाणिक पणाचं गिफ्ट! राज्यसभेवर संधी मिळताच व्यक्त केल्या भावना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Mar 09, 2026 | 04:09 PM
Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Mar 09, 2026 | 04:06 PM
Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Mar 09, 2026 | 04:01 PM
मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

Mar 09, 2026 | 04:00 PM
AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

Mar 09, 2026 | 03:58 PM
Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Mar 09, 2026 | 03:57 PM
18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

Mar 09, 2026 | 03:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM