Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

“Tara” च्या कथेने आधीच प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली असली तरी, या मालिकेची अजून एक खास गोष्ट म्हणजे टीव्हीवरील एक नॉस्टॅल्जिक जोडी पुन्हा एकदा स्क्रीनवर एकत्र येत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 04:23 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

स्टार प्लसवर लवकरच “Tara” ही रोमँस आणि भावनांची नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका तारा आणि युवराज यांच्या प्रेमाच्या नव्या प्रवासाची हृदयस्पर्शी कथा प्रेक्षकांसमोर मांडणार आहे. या मालिकेत कृषल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत तर कनिका कपूर तारा च्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

“Tara” च्या कथेने आधीच प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली असली तरी, या मालिकेची अजून एक खास गोष्ट म्हणजे टीव्हीवरील एक नॉस्टॅल्जिक जोडी पुन्हा एकदा स्क्रीनवर एकत्र येत आहे. गुरदीप कोहली आणि गिरीश सहदेव, ज्यांना प्रेक्षकांनी त्यांच्या पती-पत्नीच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीसाठी खूप प्रेम दिले होते, ते या मालिकेत पुन्हा एकत्र दिसणार आहेत.

त्यांच्या आधीच्या जोडीला प्रेक्षकांनी त्यांच्या सहज मोहकतेसाठी, विनोदासाठी आणि भूमिकांमधील नैसर्गिकतेसाठी खूप पसंती दिली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकत्र पाहणे टीव्ही रसिकांसाठी आणि चाहत्यांसाठी नक्कीच आनंददायी ठरणार आहे.

या मालिकेत गिरीश सहदेव युवराजच्या वडिलांची भूमिका साकारताना दिसतील. या भूमिकेत ते एका लक्षवेधी ट्रान्सफॉर्मेशनसह अधिक फिट लूक आणि नव्या ऑन-स्क्रीन अवतारात दिसणार आहेत. गुरदीप कोहलीदेखील कथानकात एक महत्त्वाची भूमिका साकारताना दिसतील ज्यामुळे कथेला अधिक खोली मिळणार आहे.

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

जरी ते पुन्हा एकत्र दिसणार असले, तरी ‘तारा’मधील त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांनी यापूर्वी पाहिलेल्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या असणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या नव्या भूमिका साठी सगळेच उत्सुक आहे.

तरुण प्रेमकथेभोवती फिरणारा कथानक आणि परिचित चेहरे पुन्हा स्क्रीनवर परत येत असल्यामुळे “Tara” हा शो नक्कीच पाहण्यासारखा ठरणार आहे. तारा आणि युवराज यांच्या प्रेमकथेचा प्रवास कसा उलगडतो आणि गुरदीप कोहली व गिरीश सहदेव ही आवडती जोडी आपल्या नव्या पात्रांमधून कथेला कशी खास रंगत आणते, हे पाहण्यासाठी चाहत्यांना थोडी वाट बघावी लागणार आहे.

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

मालिकेच्या कथेत तारा आणि युवराज यांची गोष्ट दाखवली जाणार असून ते लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. काळ जसजसा पुढे जातो, तसतशी त्यांची मैत्री प्रेमात बदलताना दिसते. सुरुवातीच्या प्रोमोमध्ये त्यांच्या उबदार आणि हृदयस्पर्शी केमिस्ट्रीमधून ही झलक पाहायला मिळते. मात्र, त्यांचा हा प्रवास सोपा नसणार आहे. दोघे खूप वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या नात्यातील वर्गभेद ही एक मोठी अडचण ठरू शकणार का? त्यांचे प्रेम या आव्हानांवर मात करू शकेल का, हे पाहणे प्रेक्षकांसाठी आणखी रंजक ठरणार आहे.

Web Title: The famous on screen couples that once ruled viewers hearts reunited

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 04:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत
1

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…
2

“चाहत्यांनो! काळजी करू नका” External Affair आणि घटस्फोट मुद्द्यावरून चाहत्यांना दुःख, शेवटी विजय म्हणालाच…

Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”
3

Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…
4

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

Mar 09, 2026 | 04:23 PM
Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Mar 09, 2026 | 04:09 PM
Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Mar 09, 2026 | 04:06 PM
Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Mar 09, 2026 | 04:01 PM
मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

Mar 09, 2026 | 04:00 PM
AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

AI वापरामध्ये महिलांची बाजी! 10 पैकी 9 भारतातील महिला AIच्या सहाय्याने वाढवताहेत कामाचा वेग; LinkedInच्या अहवालात खुलासा

Mar 09, 2026 | 03:58 PM
Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Sandokan ला 50 वर्षे पूर्ण; कबीर बेदी यांनी ‘सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हल’ मध्ये साजरा केला खास क्षण

Mar 09, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM