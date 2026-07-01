Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, भारताची युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा आता ग्रीसमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे पात्र ग्राहकांना जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्करपणे पैसे हस्तांतरित करता येतील. शिवाय, पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत व्यवहाराचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी असेल.
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पियुष गोयल यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, यूपीआयला मिळालेली जागतिक स्वीकृती आणि प्रशंसा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तंत्रज्ञान-आधारित उपायांच्या दूरदृष्टीवर जगाने ठेवलेल्या विश्वासाचे आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. ते म्हणाले की, हे उपाय सीमांच्या पलीकडे मूल्य निर्माण करत आहेत आणि सामायिक विकास व समृद्धीसाठी जागतिक भागीदारी मजबूत करत आहेत.
UPI Goes Live in Greece, Union Minister Piyush Goyal Witnesses the Launch at Eurobank #UPI #India #Greece #DigitalPayments #PiyushGoyal #IndiaNews https://t.co/tBBqIDg6fO — india news shorts (@indianewsshorts) July 1, 2026
आपल्या ग्रीस दौऱ्यादरम्यान, पियुष गोयल यांनी युरोबँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO फोकिओन करावियास यांची भेट घेतली आणि भारत-ग्रीस आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली.गोयल म्हणाले, “आम्ही ग्रीक कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले आणि ग्रीसमधील उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली.”
युरोबँक आणि एनआयपीएल यांच्या भागीदारीचा भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्र्यांनी अथेन्स येथील युरोबँकच्या मुख्यालयात यूपीआय सेवेचे थेट प्रात्यक्षिकही पाहिले. यावेळी युरोबँकचे सीईओ फोकिओन करावियास आणि फेअरफॅक्स डिजिटल सर्व्हिसेसचे सीईओ संजय तुगनाइट हेही उपस्थित होते.
भारताच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या जागतिक विस्तारातील हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.यापूर्वी, पियुष गोयल यांनी ग्रीसचे उप परराष्ट्र मंत्री हॅरी थिओहारिस यांच्यासोबत भारत-ग्रीस व्यवसाय मंचाला संबोधित केले. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या भारतीय वंशाच्या सदस्यांचीही त्यांनी भेट घेतली.
आपल्या भाषणात, पियुष गोयल यांनी भारताची मजबूत आर्थिक वाढ, स्थिर स्थूल आर्थिक परिस्थिती आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक प्रगती यावर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की यामुळे ग्रीससाठी गुंतवणुकीच्या आणि व्यापाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होतात. ते असेही म्हणाले की, भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
केंद्रीय मंत्र्यांनी अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्याच्या प्रचंड क्षमतेवर भर दिला. त्यांनी ग्रीक उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांना भारतासोबत सह-उत्पादन, सह-गुंतवणूक आणि भागीदारीमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, यामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूक, व्यापारी संबंध आणि सामायिक समृद्धीला नवी चालना मिळेल.
ग्रीस, संयुक्त अरब अमिराती UAE, फ्रान्स, सिंगापूर, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाळ, भूतान, मालदीव, युनायटेड किंगडम यांसारख्या देशात यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
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