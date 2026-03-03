Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील वाढत्या लष्करी तणावामुळे दुबईच्या तेजीत असलेल्या रिअल इस्टेट बाजाराला अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात ढकलले आहे. दुबईतील अमेरिकन लष्करी तळांवर इराणने अलिकडेच केलेल्या हल्ल्यांमुळे शहराच्या “सुरक्षित क्षेत्र” म्हणून प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे. या तणावामुळे दुबईच्या मालमत्ता बाजारपेठेत मोठी मंदी येईल का आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) त्यांचे पैसे भारतात परत आणतील का, यावर आता जागतिक गुंतवणूक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सोशल मीडिया आणि रेडिट सारख्या मंचांवर गुंतवणूकदार या परिस्थितीची तुलना न्यू यॉर्कमधील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर आणि मुंबईतील २६/११ च्या हल्ल्यांशी करत आहेत. दुबईच्या बाजारपेठेला असाच “धक्का” बसेल का, यावर चर्चा सुरू आहेत. तथापि, अनेक वापरकर्ते असा युक्तिवाद करतात की न्यू यॉर्क आणि मुंबईसारखी प्रमुख शहरे इतक्या गंभीर संकटांनंतरही पूर्णपणे कोसळली नाहीत आणि काही काळानंतर त्यांची बाजारपेठ सावरली. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की दुबईतील सध्याची परिस्थिती त्या मोठ्या हल्ल्यांपेक्षा खूपच कमी गंभीर आहे आणि ती फक्त “तात्पुरती धक्का” असू शकते.
अनिश्चिततेच्या या वातावरणात, दुबईला जाणारी नवीन गुंतवणूक भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये जाऊ शकते का हा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की जेव्हा जेव्हा एखाद्या प्रदेशात भू-राजकीय अस्थिरता वाढते तेव्हा गुंतवणूकदारांचे वर्तन “संकोच” होते. जर मध्य पूर्वेतील ही अनिश्चितता आठवडे किंवा महिने टिकली, तर नवीन गुंतवणूकदार भारताच्या रिअल इस्टेट बाजाराला दुबईपेक्षा सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहू शकतात.
रिअल इस्टेट तज्ञांच्या मते, दुबईने ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रादेशिक संकटांच्या काळात प्रचंड लवचिकता दाखवली आहे. मागील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की तणावाच्या काळात मालमत्तेचे व्यवहार तात्पुरते कमी होऊ शकतात, परंतु स्थिर बाजारपेठांमध्ये किमतीतील घसरण बहुतेकदा एक अंकी (९% पेक्षा कमी) मर्यादित असते. ढग दूर होताच, एक-दोन चतुर्थांशात परिस्थिती सामान्य होते.
तणाव असूनही, दुबईचा “गोल्डन व्हिसा” हा एक प्रमुख आकर्षण आहे. १० वर्षांचा निवास आणि करमुक्त जीवनशैली यासारखे फायदे इतके मजबूत आहेत की भारत आणि इतर प्रदेशातील उच्च-निव्वळ-वर्थ गुंतवणूकदार (HNI) त्यांच्या पोर्टफोलिओसाठी बॅकअप योजना म्हणून विचारात घेत आहेत. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सध्या युद्धाच्या भीतीपेक्षा विलासी राहणीमानाचे आकर्षण आणि व्हिसाची स्थिरता जास्त आहे.
सध्या दुबईतील रिअल इस्टेट व्यवहारात थोडीशी घट होत आहे. पाश्चात्य गुंतवणूकदार काही सावधगिरी बाळगत असले तरी, भारतीय गुंतवणूकदार “थांबा आणि पहा” या स्थितीत आहेत. जर युद्ध पुढे गेले तर ते निःसंशयपणे भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी नवीन गुंतवणूक संधी निर्माण करू शकते.