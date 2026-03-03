Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Big Action By Chhatrapati Sambhajinagar Police Md Drugs Worth Rs 90 Lakh Seized

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

छत्रपती संभाजीनगर गुन्हे शाखेने ९० लाख ५९ हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्ज जप्त करत मध्य प्रदेशातील आंतरराज्यीय टोळीला अटक केली आहे. पडेगाव परिसरात झालेली ही कारवाई शहरातील सर्वात मोठी ड्रग्ज कारवाई मानली जात आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:32 PM
छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई!
  • ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त
  • मध्य प्रदेशातील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलांना हेरुन त्यांना नशेच्या आहारी लावणाऱ्या नशेडी तस्कारांची टोळी अन् तब्बल ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी मध्य प्रदेशच्या आंतरराज्यीय टोळीवर पडेगावात रविवारी (दि.१) छापा टाकून ९० लाख ५९ हजार रुपये किंमतीचे ५०३.३३ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले. याप्रकरणी ११ आरोपींविरुद्ध छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अरबाज झहीर खान (३३, रा. देवास, मध्य प्रदेश), हर्ष ओमप्रकाश शर्मा (२४, रा. मुसाखेडी, इंदूर, मध्य प्रदेश), आनंद देविलाल प्रजापत (२४, रा. देवास, मध्य प्रदेश), शेख अरबाज शेख इद्रिस (२४, रा. सिल्क मिल कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर), नदिम शेख अलिम शेख (२२, रा. पडेगाव, संभाजीनगर), अजहर अबुबकर शेख (२८, रा. देवगाव रंगारी, ता. कन्नड), फैजान मुख्तार शेख (२१, रा. अन्सार कॉलनी, पडेगाव), सोहेल, अयान, सागर, अरबाज व त्यांच्या १५ ते २० हस्तकांचा आरोपींमध्ये समावेश असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, सहायक पोलिस आयुक्त अशोक राजपूत आदींनी दिली.

अन् पोलिसांच्या हाती लागला

पुरवठादार मध्यप्रदेशचा अरबाज खान हा डिलर अरबाज शेख याचा चुलत भाऊ आहे. तसेच अरबाज खान याची जिन्सी परिसरात सासुरवाडी आहे. तो यापूर्वीही अनेक वेळा सासुरवाडीत आला होता, माञ पहिल्यावेळी एमडी घेवून तो शहरात आला आणि पोलिसांच्या हाती लागला. अरबाज खान हा सराईत आहे. भोपाळ व इंदौरसह इतर शहरात देखील ड्रग्ज विक्री करत असल्याची माहिती मिळाली होती.

आरोपी म्हणतो तो युरिया

आरोपी अरबाज खान याच्याकडे एमडी बाबत चौकशी केली असता, तो युरिया असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. तो म्हणाला, अरबाज शेख याने मला १५ ते २० हजारांचा बोगस मालविक्री करुन गंडा घातला होता. त्यामुळे मी त्याला एमडी म्हणून हा युरिया देणार होतो, अशी थाप त्याने मारली. मात्र फॉरेन्सिक तपासणीत तो पदार्थ एमडी असल्याचे स्पष्ट झाले.

Chhatrapati Sambhajinagar News: नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार

संघटीत टोळी करून शहरात ड्रग्ज विक्री

मुख्य आरोपी अरबाज झहीर खान याच्याकडे पोलिसांनी विचारणा केली असता, हर्ष शर्मा, आनंद प्रजापत या मित्रांना घेवून छत्रपती संभाजीनगरातील शेख अरबाज शेख इद्रिस यास विक्रीसाठी ड्रग्ज आणल्याचे त्याने सांगितले. शेख अरबाज यांच्याकडे विचारपूस केली असता, शेख नदिम व शेख अजहर ऊर्फ अज्जू शेख व त्यांचे मित्र ड्रग्ज पावडर विकत घेणार होते. त्यासाठी त्यांना सोबत आणल्याचे उत्तर त्याने दिले. शेख अरबाज याच्याकडील तपासात वरील दोघांशिवाय सोहेल, अयान, सागर व अरबाज यांनी विक्रीसाठी हा साठा मागविल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपींनी १५ ते २० जणांच्या हस्तकांसह संघटित टोळी बनविली असल्याचे स्पष्ट झाले.

१ ग्रॅम १८ ते २० हजारांना विक्री

एमडीची बाजारभावाने किंमत १८ ते २० हजार रुपये प्रति ग्रॅम आहे. आरोपी ५-६ हजारांना खरेदी करून दुप्पट-तिप्पट दराने विक्री करत होते.
शेख अरबाज याला समोरील व्यक्तीने १०० ग्रॅम एमडी मागितले होते. पैसा कमाविण्याच्या नादात शेख अरबाज याने ५०० ग्रॅम एमडी मागवले आणली फसला.

देवगिरी किल्ल्यावर ३०० रणरागिणींचे श्रमदान! विखे पाटील परिवाराच्या पुढाकाराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा अनोखा संदेश

Web Title: Big action by chhatrapati sambhajinagar police md drugs worth rs 90 lakh seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना
1

15 लाखांची रोकड घेऊन निघालेल्या तरुणाचा पाठलाग, नागरिक जमा झाले अन्…; पुण्यातील थरारक घटना

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना
2

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना

Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह
3

Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

Chhatrapati Sambhajinagar News: नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार
4

Chhatrapati Sambhajinagar News: नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

Mar 03, 2026 | 02:31 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

Mar 03, 2026 | 02:31 PM
”मला मारण्याचा कट रचत आहेत …’, करोडपती युट्यूबरच्या हत्येचा कट? कुटुंब आणि पैसे हिरावलं, पोस्ट करत म्हणाला…

”मला मारण्याचा कट रचत आहेत …’, करोडपती युट्यूबरच्या हत्येचा कट? कुटुंब आणि पैसे हिरावलं, पोस्ट करत म्हणाला…

Mar 03, 2026 | 02:30 PM
Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Mar 03, 2026 | 02:24 PM
NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Mar 03, 2026 | 02:22 PM
UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा

UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा

Mar 03, 2026 | 02:22 PM
Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?

Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?

Mar 03, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM