Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

वसई पश्चिम येथील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 10:58 PM

वसई पश्चिम येथील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याचे प्रतीक असणाऱ्या या शिल्पाच्या तोडफोडीनंतर परिसरातील नागरिक तसेच शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. वसईतील शेतकऱ्यांच्या परंपरेचे प्रतीक असलेले शिल्प तोडण्याचा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. या प्रकरणातील दोषींवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे उपमहापौर मार्शल लोपीस यांनी केली आहे.

Web Title: Vasai outrageous unknown persons vandalize a farmers sculpture in vasai market area

Published On: Mar 02, 2026 | 10:58 PM

