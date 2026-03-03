Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Mass Murder A Young Man Killed Four Members Of His Own Family With An Axe What Was The Reason

Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यात संपत्तीच्या वादातून एका तरुणाने आई-वडील, आजी व बहिणीची कुऱ्हाडीने हत्या केली. दोघे जखमी असून एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:42 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • संपत्तीच्या वादातून कुटुंबातील चार जणांची हत्या.
  • दोघे गंभीर जखमी; एकाला लखनऊ ट्रॉमा सेंटरमध्ये हलवले.
  • पोलिसांनी कुऱ्हाड जप्त करून तपास सुरू केला.
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश येथून एक सामूहिक हत्याकांडाची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार सदस्यांची कुऱ्हाडीने वार करून निघून हत्या केली. ही घटना उत्तर प्रदेश येथील बराईच जिल्ह्यातील आहे. या घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे. आरोपीनेस रागाच्या भरात सर्व मर्यादा ओलांडून कुऱ्हाडीने सभासद वार करत आपल्याच कुटुंबातील क्षार सदस्यांची हत्या केली. मात्र त्यांनी हत्या का केली? जाणून घ्या.

Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार

नेमकं प्रकरण काय आहे?

या घटनेत एकूण चार जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहे. जखमींमध्ये एक लहान बाळाचा देखील समाविष्ट आहे. मृत्यू झालेल्यांची नावे अशी 62 वर्षीय वडील बडलूराम, साठ वर्षे आई संजू देवी, 82 वर्षे आजी शीतला आणि वीस वर्षे बहीण पार्वती. शेजाऱ्यांना जेव्हा मृतकांच्या किंकाळ्या ऐकू आल्या तेव्हा शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली.

पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि घरात प्रवेश केला तेव्हा हा प्रकार समोर आला. पोलिसांनी या घटनेत गंभीर जखमी झालेले 40 वर्षे गुरुदेव आणि तीस वर्षे निरंकार यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. निरंकारची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला लखनऊ येथील ट्रॉमा सेंटर मध्ये हलवण्यात आले आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस अधीक्षक रामनयनसिंग आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दुर्गाप्रसाद त्रिपाठी यांनी पी एस सी जवानासह गावात गाव घेतली असून तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता सध्या गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.पोलिसांसह रात्री उशिरा फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. घराबाहेरील झुडपातून हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाड देखील जप्त केली आहे.

कारण काय ?

आरोपी तरुण गेल्या अनेक दिवसांपासून संपत्तीच्या वादावरून मानसिक तणावात होता आणि त्यातूनच त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले अशी पोलीस सूत्रांची माहिती आहे.पोलीस सध्या जखमींच्या शुद्धीवर येण्याची वाट बघत आहेत जेणेकरून या सामूहिक हत्याकांड मागील नेमके कारण काय आहे हे समोर येईल. या घटनेने परिसरात भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Crime: संतापजनक! मदतीच्या बहाण्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने केला तरुणीवर अत्याचार, आरोपी अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील बहराइच जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: हत्येमागचे प्राथमिक कारण काय?

    Ans: संपत्तीच्या वादातून आरोपी मानसिक तणावात होता.

  • Que: सध्या पोलिस काय करत आहेत?

    Ans: जखमींची प्रकृती स्थिर होण्याची वाट पाहत तपास सुरू आहे.

Web Title: Uttar pradesh crime mass murder a young man killed four members of his own family with an axe what was the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 02:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार
1

Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार

Crime: संतापजनक! मदतीच्या बहाण्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने केला तरुणीवर अत्याचार, आरोपी अटकेत
2

Crime: संतापजनक! मदतीच्या बहाण्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने केला तरुणीवर अत्याचार, आरोपी अटकेत

Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?
3

Solapur Crime : धक्कादायक! 14 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन; घरात आतून कडी लावली आणि…; कारण काय?

Karnataka Crime: प्रसिद्ध अभिनेत्री, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि हत्येचं कट; पार्टीच्या बहाण्याने बोलावले आणि…
4

Karnataka Crime: प्रसिद्ध अभिनेत्री, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि हत्येचं कट; पार्टीच्या बहाण्याने बोलावले आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: सामूहिक हत्याकांड! तरुणाने आपल्याच कुटुंबातील चार जनाची कुऱ्हाडीने केली हत्या; कारण काय?

Mar 03, 2026 | 02:42 PM
भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

Mar 03, 2026 | 02:41 PM
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींची बिनविरोध निवड; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

Mar 03, 2026 | 02:31 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांची मोठी कारवाई! ९० लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

Mar 03, 2026 | 02:31 PM
”मला मारण्याचा कट रचत आहेत …’, करोडपती युट्यूबरच्या हत्येचा कट? कुटुंब आणि पैसे हिरावलं, पोस्ट करत म्हणाला…

”मला मारण्याचा कट रचत आहेत …’, करोडपती युट्यूबरच्या हत्येचा कट? कुटुंब आणि पैसे हिरावलं, पोस्ट करत म्हणाला…

Mar 03, 2026 | 02:30 PM
Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Mar 03, 2026 | 02:24 PM
NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Mar 03, 2026 | 02:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM