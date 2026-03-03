Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलियाचा माजी महान खेळाडू ग्लेन मॅकग्रा यांनी एक भाकित केले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की भारत आणि दक्षिण आफ्रिका विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. शिवाय, त्यांनी भारताला इशारा दिला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:41 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले आहे. टीम इंडियाचा उपांत्य सामना ५ मार्च रोजी इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाचा माजी महान खेळाडू ग्लेन मॅकग्रा यांनी एक भाकित केले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की भारत आणि दक्षिण आफ्रिका विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. शिवाय, त्यांनी भारताला इशारा दिला आहे.

मॅकग्रा म्हणाले की, भारताने इंग्लंडला कमी लेखू नये. तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की भारतीय संघाकडे आघाडी आहे आणि तो अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो. एकेकाळी, उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या टीम इंडियाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. तथापि, वेस्ट इंडिजविरुद्ध संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांमुळे भारताने उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले. आता, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ अंतिम फेरीत खेळताना दिसेल असाही मॅकग्रा यांचा विश्वास आहे.

“फोन बंद केला, सोशल मीडियापासून दूर राहिलो…” संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसा कहर केला? उघड केले काही खुलासे

ग्लेन मॅकग्रा म्हणाले, “इंग्लंड हा एक धोकादायक संघ आहे आणि जर त्यांनी चांगली कामगिरी केली तर ते काहीही करू शकतात. ते भाग्यवान देखील होते कारण ते नेपाळविरुद्ध हरू शकले असते. इटलीविरुद्धचा सामना जवळचा होता. यामुळे, त्यांना जिंकण्याचे मार्ग सापडले आहेत. यामुळे त्यांना उपांत्य फेरीत आत्मविश्वास मिळेल. जर भारत आणि इंग्लंडने सर्वोत्तम खेळ केला तर भारत अंतिम फेरीत पोहोचेल. अंतिम फेरीसाठी माझे दोन आवडते संघ भारत आणि दक्षिण आफ्रिका असतील.”

ऑस्ट्रेलियाचा माजी गोलंदाज पुढे म्हणाला, “काही काळापूर्वी मी म्हटले होते की दक्षिण आफ्रिका टी-२० क्रिकेटवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. त्यांच्याकडे चांगले फलंदाज आहेत आणि गोलंदाजीचा हल्ला खूप मजबूत आहे. सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा सामना न्यूझीलंडशी होईल. मला आशा आहे की दक्षिण आफ्रिका हा सामना जिंकेल. जेव्हा जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ न्यूझीलंडशी सामना करतो तेव्हा ते चांगले खेळतात आणि नेत्रदीपक विजय मिळवतात. तथापि, असे का घडते हे मला माहित नाही.”

IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारताने कधीही इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला नव्हता. भारताचा डाव खराब होता, पाचव्या षटकात ४१ धावांवर असताना अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन या दोन शक्तिशाली फलंदाजांना गमावले. तथापि, संजू सॅमसनने एका टोकाला एकत्र धरले. त्याने प्रथम अभिषेक आणि इशान किशनसोबत आणि नंतर सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा आणि हार्दिक पंड्यासोबत उपयुक्त भागीदारी करून संघाला लक्ष्याच्या जवळ नेले. 

पंड्याच्या बाद झाल्यानंतर, संजूने शिवम दुबेसह भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. संजूने त्याच्या डावात १२ चौकार आणि चार षटकार मारले. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात लक्ष्याचा पाठलाग करताना कोणत्याही भारतीयाने केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 02:41 PM

