Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

कोल्हापूरात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी स्थापन केलेली शाहू मिल पुनर्जीवित करावी. यामुळे तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल.. यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी आज कोल्हापुरातील शाहू प्रेमींनी खासदार श्रीमंत शाहू महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली.. आज जिल्हाधिकारी येडगे यांची खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली..याबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचं आश्वासन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी शिष्टमंडळाला दिलं आहे..
