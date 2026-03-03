”मला मारण्याचा कट रचत आहेत …’, करोडपती युट्यूबरच्या हत्येचा कट? कुटुंब आणि पैसे हिरावलं, पोस्ट करत म्हणाला…

लोकप्रिय युट्यूबर आणि बिग बॉस १७ फेम अनुराग डोभालच्या इंस्टाग्राम पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. अनुरागने दावा केला आहे की त्याच्या जीवाला धोका आहे…
अनुराग डोभालने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “गेल्या वर्षभरापासून काही लोक मला मानसिक त्रास देत आहेत. त्यांनी माझे सर्वस्व हिरावून घेतले आहे. माझ्या कुटुंबाची आर्थिक शक्ती आणि माझे नातेसंबंध.”
“माझ्या स्वतःच्या लोकांनी मला इतका छळ केला आहे की त्यांनी मला जीवदान दिले नाही. मी स्वतःसाठी शक्य तितके लढलो. पण आता ते माझा पाठलाग करत आहेत, मला मारण्याचा कट रचत आहेत. मी शक्य तितके सहन केले आहे; मी आता ते सहन करू शकत नाही. मी नक्कीच जाईन, पण मी त्यांचे चेहरे आणि सत्य उघड करेन. मी आता ते सहन करू शकत नाही.”
अनुराग डोभालच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. चाहत्यांना त्याच्या सुरक्षिततेची चिंता आहे. चाहते अनुरागला खंबीर आणि धाडसी राहण्याचा सल्ला देत आहेत.पण अनुरागने पोस्टमध्ये कोणत्याही नावाचा उल्लेख केला नाही.
अनुराग हा व्यवसायाने एक युट्यूबर आणि मोटोव्हलॉगर आहे. सोशल मीडियावर तो द यूके०७ रायडर म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचे चाहते खूप मोठे आहेत. अनुराग बिग बॉस १७ मध्ये दिसला होता. शोमध्ये त्याचे मुनावर फारुकीसोबत अनेक भांडणे झाली होती, परंतु मन्नारा चोप्रासोबतचे त्याचे खास नाते चर्चेत होते. अनुरागने शोमध्ये सलमान खानलाही रागावले आणि त्याच्याबद्दल दाखवल्याबद्दल त्याला ट्रोल करण्यात आले.
