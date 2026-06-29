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AI Era Career Options: एआयच्या काळात कोणती पदवी टिकवून ठेवणार तुमची नोकरी? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:02 PM IST
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सारांश

AI Era Career Options: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) युगात भविष्यातील नोकरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी कोणते कोर्सेस निवडावेत?अशी कोणती मानवी कौशल्ये आहेत ज्यांची जागा कोणतीही मशीन घेऊ शकत नाही? वाचा सविस्तर विश्लेषण.

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फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

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विस्तार

AI Era Career Options: सध्याच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मानवी कामे पलक झपकते करत आहे. अशा वेळी, “भविष्यात नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी कॉलेजमध्ये नेमके काय शिकावे?” असा मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. ज्या कोर्सेससाठी आज लाखो रुपयांची फी भरली जात आहे, ४ वर्षांनी एआयमुळे त्यांची व्हॅल्यू संपणार तर नाही ना, अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. कोडिंगपासून कंटेंट रायटिंगपर्यंत सर्व काही चॅटबॉट्स स्वतः सांभाळत असताना, या गोंधळाचे उत्तर खुद्द एआयलाच विचारण्यात आले.

चॅटबॉटच्या मते, एआयला घाबरण्याऐवजी अशा कोर्सेस आणि स्किल्सवर (कौशल्यांवर) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यांची कॉपी कोणतेही कॉम्प्युटर करू शकत नाही. एआयकडे डेटा आणि लॉजिक आहे, पण मानवी भावना, सर्जनशीलता आणि गंभीर विचार करण्याची क्षमता (Critical Thinking) नाही.

एआयच्या युगात काय शिकावे?

टेक्नॉलॉजीमधील स्पेशलायझेशन: जर तुम्हाला तंत्रज्ञानात रस असेल, तर केवळ पारंपरिक कॉम्प्युटर सायन्स करण्याऐवजी एआय (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि डेटा सायन्समध्ये स्पेशलायझेशन करा. एआय टूल्स बनवणे आणि बिग डेटा समजून घेण्यासाठी मानवी मेंदूची गरज नेहमीच राहील.

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ह्युमन स्किल्स आणि सायकॉलॉजी: चॅटबॉटने ‘प्योर ह्युमन स्किल्स’शी संबंधित कोर्सेसवर अधिक भर दिला आहे. यामध्ये सायकियाट्री, ह्युमन सायकॉलॉजी आणि सोशल वर्कचा समावेश होतो. चॅटबॉट म्हणतो, “मी दुःखावर निबंध लिहू शकेन, पण एखाद्या खचलेल्या माणसाला धीर देऊ शकत नाही.” याशिवाय डिझायनिंग, फिलॉसॉफी आणि क्रिएटिव्ह रायटिंगमध्येही मोठ्या संधी आहेत.

हेल्थकेअर आणि मॅनेजमेंट: वैद्यकीय क्षेत्र नेहमीच आघाडीवर राहील. नर्सिंग, बायोटेक आणि मेडिकल रिसर्चची मागणी कधीही कमी होणार नाही. तसेच, मानवी संसाधने (HR) आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात माणसांचेच वर्चस्व राहील; कारण टीमला मोटिव्हेट करणे मशीनला शक्य नाही.

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चॅटबॉटचा गुरुमंत्र: पदवी नाही, कौशल्ये जिंकणार!

आता कॉलेजची केवळ थिअरी पदवी घेऊन आयुष्यभर कमावण्याचा काळ गेला आहे. आता तुम्हाला ‘लाइफलॉन्ग लर्नर’ (सतत शिकणारा) बनावे लागेल. कॉलेजमध्ये असताना केवळ किताबी कीडा न बनता प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आणि कम्युनिकेशन स्किल्सवर काम करा. एआयला शत्रू न मानता, त्याला आपला सर्वात विश्वासू असिस्टंट बनवून काम करायला शिका, हाच यशाचा मार्ग आहे.

Web Title: Ai era career options best college courses future job security skills

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Published On: Jun 29, 2026 | 05:02 PM

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