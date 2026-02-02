Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार

गडचिरोली : अतिदुर्गम व मागास भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, आश्रमशाळेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असल्याचा प्रकार गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या लाहेरी येथील शासकीय आश्रमशाळेत पाहावयास मिळाला. या आश्रमशाळेतील विद्याथ्यांच्या जेवण सभागृहात मोकाट जनावरांनी ठिय्या मांडल्याने ही आश्रमशाळा आहे की, जनावरांचा गोठा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नुकताच २८ जानेवारी रोजी लाहेरी येथील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील तब्बल ७२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना उघडकीस आली. विषबाधित विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी नागपूरच्या ‘एम्स’ रुग्णालयात हलविण्यात आले. विशेष म्हणजे लाहेरी येथील शासकीय आश्रमशाळेत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. या शाळेत २३० ते ३०० विद्यार्थी वसतिगृहात निवासी राहून शिक्षण घेत आहेत. हा भाग पूर्णपणे दुर्गम व जंगलव्याप्त असून, या भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून कसोसीचे प्रयत्न केले जात आहे.
आश्रमशाळेत निवासी विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट जेवण, राहण्याची सोय उत्तम मिळावी, यासाठी शासनाकडून भरघोस निधी दिला जात आहे. असे असले तरी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे मोकाट जनावरांच्या आश्रमशाळेतील शिरकाव केल्याच्या प्रकारावरून दिसून येते. लाहेरी आश्रमशाळेत भरदिवसा मोकाट जनावरांनी थेट विद्यार्थ्यांच्या जेवण सभागृहात ठिय्या मांडला. मात्र, या जनावरांना बाहेर हाकलून लावण्यासाठी आश्रमशाळेतील अधिकारी, कर्मचारी कुणीही पुढे आले नाही.
विशेष म्हणजे, दिवसभर शिक्षक, कर्मचारी कर्तव्यावर असतात. असे असतानाही हा प्रकार घडत असेल तर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. विषबाधा प्रकरणामुळे आश्रमशाळेतील असुविधांचा प्रकार उघडकीस येत असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे हित जोपासत त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत हलर्जीपणा करू नये, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.