Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Turkey Declines To Join Pakistansaudi Defence Pact Citing Strategic Limits

Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला

पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेल्या तुर्कीने शाहबाज शरीफ यांच्या मित्राला मोठा धक्का दिला आहे. अंकाराने स्पष्ट केले आहे की ते सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसोबत कोणत्याही बहुपक्षीय संरक्षण करारात सामील होणार नाहीत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 06:40 PM
Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला

Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाक-सौदी अरेबिया करारात सामील होणार नाही- तुर्कीचे स्पष्टीकरण
  • पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
  • तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला
 

Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेल्या तुर्कीने शाहबाज शरीफ यांच्या मित्राला मोठा धक्का दिला आहे. अंकाराने स्पष्ट केले आहे की ते सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसोबत कोणत्याही बहुपक्षीय संरक्षण करारात सामील होणार नाहीत. पाकिस्तानने अलीकडेच सौदी अरेबियासोबत संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यावेळी अशी अफवा पसरली होती की तुर्की आणि अझरबैजानसारखे देशही लवकरच त्यात सामील होऊ शकतात. तथापि, आता तुर्कीने स्पष्ट केले आहे की या दोन्ही देशांसोबत सुरू असलेल्या चर्चा केवळ धोरणात्मक आणि द्विपक्षीय सहकार्यापुरत्या मर्यादित आहेत.

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?

तुर्कीच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की एदोंगान सरकार पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबियासोबत कोणत्याही संरक्षण कराराचा पक्ष नाही आणि विचारही करत नाही. या दोन्ही देशांसोबतचे तुर्कीचे सध्याचे संबंध धोरणात्मक हेतूंसाठी आहेत. एका उच्च तुर्की लष्करी सूत्रानुसार, पाकिस्तानच्या आग्रहा असूनही तुर्कीला पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासोबत कोणत्याही बहुपक्षीय परस्पर संरक्षण करारात रस नाही. सूत्राने सांगितले की सौदी अरेबिया कोणत्याही बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या बाजूने नाही आणि ते फक्त द्विपक्षीय संरक्षण करारांना प्राधान्य देते.

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

पाकिस्तानी सैन्य विखुरलेले आहे. तुर्कीपाकिस्तानी सैन्याला तीन आघाड्यांवर गृहयुद्धासारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याबद्दल तुर्कीनेही चिंता व्यक्त केली. तुर्की सुरक्षा सूत्रांनी पाकिस्तानच्या मर्यादित लष्करी संसाधनांकडे लक्ष वेधले की पाकिस्तान आधीच तीन सीमांवर कार्यरत आहे. शिवाय, ते देशांतर्गत आव्हानांना तोंड देत आहे. तुर्कीच्या एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर आधीच प्रचंड दबाव आहे, आणि ही वास्तविकता कोणत्याही परस्पर संरक्षण करारांतर्गत जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित करते.

Web Title: Turkey declines to join pakistansaudi defence pact citing strategic limits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय
1

क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का! T20 वर्ल्ड कपमध्ये IND vs PAK सामना होणार नाही; पाकिस्तान सरकारचा धक्कादायक निर्णय

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी
2

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी

Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल
3

Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल

Pakistan Crisis: ‘आमचं डोकं झुकलेलं होतं!’ शाहबाज शरीफ यांच्या अब्रूची राखरांगोळी; कोणासमोर भीक मागितल्याची दिली कबुली?
4

Pakistan Crisis: ‘आमचं डोकं झुकलेलं होतं!’ शाहबाज शरीफ यांच्या अब्रूची राखरांगोळी; कोणासमोर भीक मागितल्याची दिली कबुली?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला

Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला

Feb 02, 2026 | 06:40 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट

कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट

Feb 02, 2026 | 06:30 PM
Purandar News: ‘त्या’ प्रकरणात तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी; शेतकरी आक्रमक

Purandar News: ‘त्या’ प्रकरणात तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी; शेतकरी आक्रमक

Feb 02, 2026 | 06:29 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Ajit Pawar : कात्रज दूध संघाला ‘अजितदादा पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय

Ajit Pawar : कात्रज दूध संघाला ‘अजितदादा पवार’ यांचं नाव देण्याचा निर्णय

Feb 02, 2026 | 06:24 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 03:15 PM
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM