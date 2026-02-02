Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानला मोठा धक्का; तुर्कीने संरक्षण कराराला नकार दिला

Turkey-Pakistan Relations: पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेल्या तुर्कीने शाहबाज शरीफ यांच्या मित्राला मोठा धक्का दिला आहे. अंकाराने स्पष्ट केले आहे की ते सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसोबत कोणत्याही बहुपक्षीय संरक्षण करारात सामील होणार नाहीत. पाकिस्तानने अलीकडेच सौदी अरेबियासोबत संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यावेळी अशी अफवा पसरली होती की तुर्की आणि अझरबैजानसारखे देशही लवकरच त्यात सामील होऊ शकतात. तथापि, आता तुर्कीने स्पष्ट केले आहे की या दोन्ही देशांसोबत सुरू असलेल्या चर्चा केवळ धोरणात्मक आणि द्विपक्षीय सहकार्यापुरत्या मर्यादित आहेत.
ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?
तुर्कीच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की एदोंगान सरकार पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबियासोबत कोणत्याही संरक्षण कराराचा पक्ष नाही आणि विचारही करत नाही. या दोन्ही देशांसोबतचे तुर्कीचे सध्याचे संबंध धोरणात्मक हेतूंसाठी आहेत. एका उच्च तुर्की लष्करी सूत्रानुसार, पाकिस्तानच्या आग्रहा असूनही तुर्कीला पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियासोबत कोणत्याही बहुपक्षीय परस्पर संरक्षण करारात रस नाही. सूत्राने सांगितले की सौदी अरेबिया कोणत्याही बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या बाजूने नाही आणि ते फक्त द्विपक्षीय संरक्षण करारांना प्राधान्य देते.
Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य
पाकिस्तानी सैन्य विखुरलेले आहे. तुर्कीपाकिस्तानी सैन्याला तीन आघाड्यांवर गृहयुद्धासारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याबद्दल तुर्कीनेही चिंता व्यक्त केली. तुर्की सुरक्षा सूत्रांनी पाकिस्तानच्या मर्यादित लष्करी संसाधनांकडे लक्ष वेधले की पाकिस्तान आधीच तीन सीमांवर कार्यरत आहे. शिवाय, ते देशांतर्गत आव्हानांना तोंड देत आहे. तुर्कीच्या एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर आधीच प्रचंड दबाव आहे, आणि ही वास्तविकता कोणत्याही परस्पर संरक्षण करारांतर्गत जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित करते.