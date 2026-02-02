February School Holidays: फेब्रुवारीत मुलांची चंगळ, अनेक दिवस राहणार शाळा बंद; परीक्षेसाठी होईल उत्तम तयारी

१०वी-१२वीचे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये व्यस्त असले तरी, हा महिना तरुण पिढीसाठी मैदानी खेळ आणि पिकनिकचा महिना असणार आहे. गुरु रविदास जयंतीपासून सुरू होऊन महाशिवरात्री आणि शिवाजी महाराज जयंतीपर्यंत, सुट्ट्या इतक्या वारंवार येतात की तुमच्या बॅगा कोपऱ्यात राहतील. तर मुलांनो, तुमच्या सायकलच्या साखळ्या घट्ट करा आणि तुमचे क्रिकेट बॅट बाहेर काढा… कारण फेब्रुवारी तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाच्या ताणातून आराम करण्याची आणि आराम करण्याची उत्तम संधी देणार आहे!
‘सुपर संडे’चा सुट्टीशी संबंध
फेब्रुवारीची सुरुवात धमाकेदार झाली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी गुरु रविदास जयंतीची रविवारची सुट्टी होती. त्यानंतर ८, १५ आणि २२ फेब्रुवारी रोजीही रविवार येत आहेत. याचा अर्थ दर आठवड्याला सुट्टी असते. शिवाय, अनेक शाळा शनिवारीही बंद असतात.
Maharashtra School Holidays: विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! शाळांना सलग पाच दिवस सुट्टी? काय आहे नेमकं कारण?
शिवरात्री आणि शिवाजी जयंती: मजा द्विगुणित करा!
या वर्षी, महाशिवरात्रीचा पवित्र सण १५ फेब्रुवारी रोजी येतो. जरी तो रविवारी येत असला तरी, अनेक राज्यांमध्ये, दुसऱ्या दिवशी उत्सवाचे वातावरण राहते. दरम्यान, महाराष्ट्रातील मुलांसाठी १९ फेब्रुवारी (गुरुवार) हा एक जॅकपॉट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त राज्यातील सर्व शाळा बंद राहतील. जर तुम्ही शुक्रवारची सुट्टी मिळवली तर तुम्हाला गुरुवार ते रविवार पूर्ण सुट्टी मिळेल!
शनिवारचा तडका: जेव्हा मजा चौपट असते
दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी १४ आणि २८ फेब्रुवारी रोजीही मजा करतील. १४ फेब्रुवारी हा दुसरा शनिवार आहे आणि १५ फेब्रुवारी हा रविवार आहे – म्हणजे सलग दोन दिवस सुट्टी! मित्रांसोबत फिरायला जाण्यासाठी किंवा आजी-आजोबांना भेटण्यासाठी हा काळ योग्य आहे.
बोर्ड परीक्षा असलेल्या भावंडांबद्दल काय?
लहान मुले मजा करत असताना, फेब्रुवारी महिना मोठ्या भावंडांसाठी (१०वी-१२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी) थोडा अधिक गंभीर असेल. बिहार बोर्ड ते सीबीएसई पर्यंतच्या परीक्षा या महिन्याच्या आसपास सुरू होतील. त्यांच्यासाठी, या सुट्ट्या मनोरंजनासाठी नसून पुनरावृत्ती आणि स्व-अभ्यासासाठी असतील. म्हणून, जर तुमच्या घरी बोर्डाच्या वयाचे मूल असेल तर, आवाजावर कमी आणि अभ्यासावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा.
Holiday List 2025 : 2025 मध्ये किती दिवस शाळा, ऑफिस आणि बँका राहणार बंद? इथे पाहा सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी
पालकांसाठी टीप: सुट्ट्यांचा फायदा कसा घ्यावा?
फेब्रुवारीमध्ये हवामान खूप थंड किंवा खूप गरम नसते, म्हणून तुम्ही फेब्रुवारीच्या या सुट्ट्यांमध्ये तुमच्या मुलांना ऐतिहासिक स्थळ किंवा उद्यानात सहलीला घेऊन जाऊ शकता. फक्त लक्षात ठेवा की काही सुट्ट्या राज्यानुसार बदलू शकतात, म्हणून तुमच्या शाळेचा सूचना फलक नक्की तपासा.