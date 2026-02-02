कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कपिल शर्माच्या किस किसको प्यार करूं २ हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट कोणत्या ओटीटीवर पाहता येईल बघुया...

Updated On: Feb 02, 2026 | 06:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विनोदी कलाकार, अभिनेता आणि निर्माता कपिल शर्माचा चित्रपट “किस किसको प्यार करूं २” ला थिएटरमध्ये “धुरंधर” चित्रपटामुळे फटका बसला. बॉक्स ऑफिसवर कामगिरी वाढवण्यासाठी निर्मात्यांनी १२ डिसेंबर रोजी मूळ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी ९ जानेवारी रोजी चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित केला हे देखील तितकेच मनोरंजक आहे. दुर्दैवाने, रणवीर सिंगच्या मेगा-ब्लॉकबस्टर “धुरंधर” विरुद्ध तो स्वतःचे स्थान टिकवू शकला नाही. आता, हा चित्रपट फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येत आहे.

लेखक-दिग्दर्शक अनुकुल गोस्वामी यांचा हा चित्रपट २०१५ मध्ये आलेल्या “किस किसको प्यार करूं” या चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. अब्बास-मस्तान निर्मित “किस किसको प्यार करूं २” ला बॉक्स ऑफिसवर मोठे नुकसान सहन करावे लागले. अंदाजे ३५ कोटी  बजेटवर बनवलेल्या या चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर १२.३३ कोटी इतके निव्वळ कलेक्शन केले, तर जगभरात १६.२३ कोटी  कमाई केली.

२०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आणि १६ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या मूळ चित्रपट “किस किसको प्यार करूं” च्या तुलनेत, या चित्रपटाने ४९.९८ कोटी रुपयांची कमाई केली आणि १० वर्षांपूर्वी तो हिट ठरला. स्पष्टपणे, या सिक्वेलमुळे निर्मात्यांना मोठे नुकसान झाले आहे, म्हणून ते आता ओटीटी आणि टीव्ही प्रीमियरद्वारे हे नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील.

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

कपिल शर्माचा चित्रपट, “किस किसको प्यार करूं 2,” या आठवड्यात OTT प्लॅटफॉर्म JioHotstar वर शुक्रवारी, 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात कपिल शर्मा, आयेशा खान, हिरा वारिना, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी, सुशांत सिंग, विपिन शर्मा आणि मनजोत सिंग यांच्याही भूमिका आहेत.

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

