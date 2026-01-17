Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Bank Of Maharashtra Has Announced Recruitment For Young Men And Women Who Have Completed Their Graduation

ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने अप्रेंटिस पदांसाठी ६०० जागांची भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २५ जानेवारी २०२६ आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:05 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नोकरीच्या शोधात असलेल्या पदवीधर तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून एक आनंदाची संधी उपलब्ध झाली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने अप्रेंटिस (Apprentice) पदांसाठी मोठी भरती जाहीर केली असून, या भरतीद्वारे ६०० उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पात्र उमेदवारांना आता थेट अर्ज करण्याची संधी मिळाली आहे.

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

अनेकांना अप्रेंटिसशिप म्हणजे नेमके काय, याबाबत शंका असते. अप्रेंटिसशिप ही एक प्रशिक्षणाधारित संधी असून, यात उमेदवारांना प्रत्यक्ष बँकेत काम करण्याचा अनुभव दिला जातो. या कालावधीत बँकेचे रोजचे व्यवहार, ग्राहकांशी संवाद, कागदपत्रांची प्रक्रिया तसेच बँकिंग प्रणालीची सविस्तर माहिती दिली जाते. साधारणतः ही अप्रेंटिसशिप ६ महिने किंवा १ वर्ष कालावधीसाठी असते. या प्रशिक्षणामुळे उमेदवारांना भविष्यात बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात नोकरी मिळवण्याच्या संधी अधिक वाढतात.

बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या या अप्रेंटिस भरतीसाठी २५ जानेवारी २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय २० ते २८ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. या भरतीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे उमेदवारांना कोणतीही लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे मेरिटच्या आधारावर राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामगिरी आणि आवश्यक कागदपत्रे निर्णायक ठरणार आहेत.

पात्रतेबाबत सांगायचे झाल्यास, उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी (Graduation) पूर्ण केलेली असावी. यासोबतच उमेदवाराला संबंधित राज्यातील किंवा परिसरातील स्थानिक भाषा अवगत असणे अनिवार्य आहे. १० वी आणि १२ वीचे शिक्षण स्थानिक भाषेत पूर्ण केल्याचे गुणपत्रिकेद्वारे दाखवावे लागेल. ही अट ग्राहकांशी प्रभावी संवाद साधण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते.

अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असून, उमेदवारांनी bankofmaharashtra.bank.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. प्रथम नवीन नोंदणी (Registration) करावी, त्यानंतर लॉगिन करून अर्जाचा फॉर्म अचूकपणे भरावा. अर्ज करताना वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील भरून छायाचित्र आणि सही अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर करण्यापूर्वी सर्व माहिती नीट तपासून घ्यावी आणि भविष्यासाठी अर्जाचा प्रिंटआउट जतन करून ठेवावा.

सुवर्णसंधी! युको बँकेत करा अर्ज; आपल्या बँक बॅलेन्सला करा चार्ज! पगार ऐकाल तर आश्चर्य होईल

एकूणच, बँकिंग क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रची ही अप्रेंटिस भरती सुवर्णसंधी ठरू शकते. कोणतीही परीक्षा न देता प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अनुभव मिळवण्याची ही संधी असल्याने, इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम तारखेआधी नक्की अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Web Title: Bank of maharashtra has announced recruitment for young men and women who have completed their graduation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 09:05 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM