India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

भारतीय डाक विभागात ग्रामीण डाक सेवक म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या आणि2026च्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या लाखो उमेदवारांसाठी आता अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 06:05 PM
  • मेगाभरतीची पहिली गुणवत्ता यादी कधी जाहीर होणार?
  • कट-ऑफ काय असू शकते?
  • निकाल कुठे पाहायचा?
India Post GDS Result 2026: भारतीय डाक विभागात ग्रामीण डाक सेवक म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या आणि2026च्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या लाखो उमेदवारांसाठी आता अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. एकूण 28636 रिक्त पदांसाठी राबवण्यात आलेल्या या मेगाभरतीची पहिली गुणवत्ता यादी (Merit List) मार्च 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. याचाच अर्थ असा की, उमेदवारांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आता संपणार असून अवघ्या काही दिवसांतच निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. या भरती प्रक्रियेत ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्टमास्टर (BPM) आणि सहाय्यक शाखा पोस्टमास्टर यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश असून, ग्रामीण भागातील टपाल सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी ही भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे.

कट-ऑफ काय असू शकते?

अंतिम कट-ऑफ राज्य, श्रेणी आणि अर्जदारांच्या संख्येवर अवलंबून असेल, परंतु मागील ट्रेंड आणि तज्ञांनुसार, श्रेणी खालीलप्रमाणे असू शकते: सामान्य (अनारक्षित): 85% ते 95%
OBC: 80% ते 90%
SC: 80% ते 88%
ST: 79% ते 85%
EWS: 75% ते 83%
PwBD (दिव्यांग): 65% ते 80%
दहावीत जितके जास्त गुण असतील तितके जास्त गुण मिळण्याची शक्यता असते. बरोबरी झाल्यास, निर्णय वय आणि इतर निकषांवर आधारित असेल.

कोणतीही लेखी परीक्षा नाही

इंडिया पोस्ट GDS भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या पदांसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जात नाही. उमेदवारांची निवड पूर्णपणे त्यांच्या 10 वीच्या परीक्षेतील गुणांच्या गुणवत्तेवर (Merit) केली जाते. ज्या उमेदवारांनी 10 वीमध्ये उत्तम गुण मिळवले आहेत, त्यांना या पहिल्या यादीत स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

पुढील टप्प्यात कागदपत्र पडताळणी

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ही यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्या उमेदवारांची निवड होईल त्यांना पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावले जाईल. या भरतीमुळे ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून, निकालाबाबतची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

निकाल भारतीय डाक विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर

निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना तो पाहण्यासाठी भारतीय डाक विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. वेबसाइटवर गेल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित राज्याचे नाव निवडून निकालाची पीडीएफ फाइल डाऊनलोड करता येईल. या यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि त्यांना मिळालेले टक्केवारीचे गुण नमूद केलेले असतील. उमेदवारांना सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवरील अपडेट्सवर सतत लक्ष ठेवावे आणि निकाल लागल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत आपली कागदपत्रे तयार ठेवावीत, जेणेकरून निवड प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.

एकूण किती उमेदवारांनी अर्ज केलेला

या वर्षी भरतीसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज आले होते. देशभरातील सुमारे 15000 परीक्षा केंद्रांवर ही प्रक्रिया पार पडली. मोठ्या संख्येने रिक्त पदे आणि फक्त दहावी उत्तीर्ण होण्याची सोपी पात्रता यामुळे लाखो तरुणांनी अर्ज केले. आजच वेबसाइटवर लक्ष ठेवा; यादी कधीही जाहीर होऊ शकते. जर तुमचे नाव आले तर तुमचे कागदपत्रे लवकर तयार करा.

Published On: Mar 02, 2026 | 06:05 PM

Topics:  

