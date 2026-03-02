India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

इंडिया पोस्ट GDS भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या पदांसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जात नाही. उमेदवारांची निवड पूर्णपणे त्यांच्या 10 वीच्या परीक्षेतील गुणांच्या गुणवत्तेवर (Merit) केली जाते. ज्या उमेदवारांनी 10 वीमध्ये उत्तम गुण मिळवले आहेत, त्यांना या पहिल्या यादीत स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ही यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्या उमेदवारांची निवड होईल त्यांना पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावले जाईल. या भरतीमुळे ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून, निकालाबाबतची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना तो पाहण्यासाठी भारतीय डाक विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. वेबसाइटवर गेल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित राज्याचे नाव निवडून निकालाची पीडीएफ फाइल डाऊनलोड करता येईल. या यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि त्यांना मिळालेले टक्केवारीचे गुण नमूद केलेले असतील. उमेदवारांना सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवरील अपडेट्सवर सतत लक्ष ठेवावे आणि निकाल लागल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत आपली कागदपत्रे तयार ठेवावीत, जेणेकरून निवड प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
या वर्षी भरतीसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज आले होते. देशभरातील सुमारे 15000 परीक्षा केंद्रांवर ही प्रक्रिया पार पडली. मोठ्या संख्येने रिक्त पदे आणि फक्त दहावी उत्तीर्ण होण्याची सोपी पात्रता यामुळे लाखो तरुणांनी अर्ज केले. आजच वेबसाइटवर लक्ष ठेवा; यादी कधीही जाहीर होऊ शकते. जर तुमचे नाव आले तर तुमचे कागदपत्रे लवकर तयार करा.