वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचे वडील सलीम खान यांच्यावर रूग्णालयात उपचार सुरू असून सलमान खानने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 05:48 PM
सलमान खानचे वडील सलीम खान यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्यांना १७ फेब्रुवारी रोजी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. सलीम खान यांच्यावर मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुरुवातीला त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांची छोटी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे आणि ते हळूहळू बरे होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. म्हणूनच, त्यांच्या वडिलांची प्रकृती लक्षात घेता, सलमानने एक खास निर्णय घेतला आहे, जो कोणताही चांगला मुलगा त्यांच्या वडिलांसाठी घेईल.

सलमानचे वडील सलीम खान पूर्णपणे बरे झालेले नाहीत आणि अजूनही रुग्णालयात निरीक्षणाखाली आहेत. वडिलांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे, सलमानने त्याच्या नवीन चित्रपटाचे शूटिंग, “बॅटल ऑफ गलवान”, फिल्म सिटी (वांद्रे) येथील मेहबूब स्टुडिओमध्ये पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून तो वेळोवेळी त्यांच्या वडिलांना भेटू शकेल. मेहबूब स्टुडिओ रुग्णालयाच्या अगदी जवळ आहे, त्यामुळे सलमान शूटिंग दरम्यान सहजपणे त्यांच्या वडिलांना भेटू शकतो.

सलमान सध्या “बॅटल ऑफ गलवान” साठी एका प्रमुख गाण्याचे चित्रीकरण करत आहे, जे लवकरच पूर्ण होईल. शूटिंगमध्ये बरेच लोक सहभागी आहेत, म्हणून सलमान काम थांबवू इच्छित नव्हता, परंतु त्याच्या वडिलांची काळजी देखील महत्त्वाची आहे. म्हणून, स्टुडिओ बदलल्याने दोन्ही प्रकल्प व्यवस्थापित करण्यास परवानगी मिळाली आहे. सलमान डॉक्टर आणि कुटुंबाशी सतत संपर्कात आहे.

‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….
“बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट जून २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील युद्धावर आधारित आहे. सलमान परमवीर चक्र विजेते कर्नल बी. संतोष बाबूची भूमिका साकारत आहे, ज्यांनी त्यावेळी भारतीय सैनिकांचे नेतृत्व केले होते. हा चित्रपट अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित करत आहेत. मूळतः १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता असे वृत्त आहे की तो ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो. चित्रपट निर्मात्यांनी अद्याप या विषयावर अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. जर हा चित्रपट ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित झाला तर तो बॉक्स ऑफिसवर सनी देओलच्या “लाहोर १९४७” (१३ ऑगस्ट २०२६) सोबत टक्कर देऊ शकतो.

‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर

Published On: Mar 02, 2026 | 05:48 PM

