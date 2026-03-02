Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Tata Motors And Vocpa Mou Signed 40 Green Hydrogen Trucks To Run At Ports In Tamil Nadu

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

टाटा मोटर्सने व्‍ही. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ऑथोरिटीसोबत सामंजस्‍य करारावर स्‍वाक्षरी केली. ज्‍याअंतर्गत पोर्टमध्‍ये 40 ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारे अवजड ट्रक्‍स तैनात करण्‍यात येणार आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 06:09 PM
Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा मोटर्स आणि ही. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ऑथोरिटी सामंजस्य करार
  • तामिळनाडूतील पोर्टवर 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स होणार तैनात
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
देशाच्या निव्वळ-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) उद्दिष्टाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत Tata Motors ने तामिळनाडूमधील V.O. Chidambaranar Port Authority सोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या कराराअंतर्गत तुतीकोरिन बंदरात ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारे 40 अवजड ट्रक तैनात केले जाणार आहेत.

या ट्रकांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजिन (H2-ICE) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी

दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने तैनाती

या प्रकल्पाच्या अंतर्गत टाटा मोटर्स सुरुवातीला हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्राइम मूव्हर्सची चाचणी सुरू करणार आहे. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत हे ट्रक टप्प्याटप्प्याने बंदरात तैनात केले जातील. या उपक्रमाला बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

या प्रकल्पामुळे बंदरातील कार्गो हाताळणी प्रक्रियेत होणारे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

बंदर प्रशासनाची प्रतिक्रिया

VOCPA चे अध्यक्ष सुसांता कुमार पुरोहित यांनी सांगितले की, टाटा मोटर्ससोबतचा हा सहयोग बंदराच्या नेट-झिरो उत्सर्जन उद्दिष्टासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ग्रीन हायड्रोजन ट्रकांमुळे कार्गो हाताळणीदरम्यान होणारे प्रदूषण कमी होईल आणि भारतात शाश्वत पोर्ट-आधारित लॉजिस्टिक्ससाठी नवा मापदंड निर्माण होईल.

यासाठी बंदरात 2 मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर आणि स्वतंत्र हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन उभारण्याचीही योजना आहे.

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

टाटा मोटर्सचे मत

टाटा मोटर्सच्या ट्रक्स विभागाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवसाय प्रमुख राजेश कौल यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प वास्तविक पोर्ट ऑपरेशन्समध्ये हायड्रोजन ट्रकांचा वापर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे. या चाचण्यांमुळे TCO (Total Cost of Ownership) समतोल तपासण्यास मदत होईल आणि भारतातील बंदरांना स्वच्छ व शाश्वत लॉजिस्टिक्स प्रणालीकडे नेण्यास हातभार लागेल.

कोणते ट्रक वापरणार?

या ताफ्यात 55 टन क्षमतेचा टाटा प्राइमा प्राइम मूव्हर समाविष्ट असेल. हा ट्रक उच्च कार्यक्षम, किफायतशीर आणि शाश्वत वाहतूक लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे.

या ट्रकमध्ये प्रीमियम प्राइमा केबिन, प्रगत ड्रायव्हर-असिस्ट सेफ्टी फीचर्स आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव देणारी रचना आहे. त्यामुळे ड्रायव्हरचा थकवा कमी होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.

पर्यायी इंधन तंत्रज्ञानावर भर

टाटा मोटर्स सध्या बॅटरी इलेक्ट्रिक, CNG, LNG, हायड्रोजन इंटरनल कम्बशन आणि हायड्रोजन फ्युएल सेल अशा विविध पर्यायी इंधन तंत्रज्ञानावर आधारित व्यावसायिक वाहने विकसित करत आहे.

2025 मध्ये कंपनीने भारतातील प्रमुख मालवाहतूक मार्गांवर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रकांची चाचणी सुरू केली होती. याशिवाय कंपनीने 15 हायड्रोजन FCEV बसांची निविदाही जिंकली असून त्या बस सध्या भारतातील रस्त्यांवर यशस्वीपणे धावत आहेत.

Web Title: Tata motors and vocpa mou signed 40 green hydrogen trucks to run at ports in tamil nadu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी
1

Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये
2

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…
3

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या
4

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

Mar 02, 2026 | 06:05 PM
संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं

संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं

Mar 02, 2026 | 05:59 PM
Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

Mar 02, 2026 | 05:50 PM
वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक

वडीलांसाठी काही पण…! सलीम खान यांच्यासाठी Salman Khan ने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, चाहत्यांनी केलं कौतुक

Mar 02, 2026 | 05:48 PM
Iran Israel युद्धाचा भडका! Pune पोलिस सतर्क; शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर…

Iran Israel युद्धाचा भडका! Pune पोलिस सतर्क; शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर…

Mar 02, 2026 | 05:43 PM
रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय? जाणून घ्या महिना किती कमावतात आणि कोणत्या मिळतात सुविधा ?

रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय? जाणून घ्या महिना किती कमावतात आणि कोणत्या मिळतात सुविधा ?

Mar 02, 2026 | 05:34 PM
Kolhapur News : जिल्ह्यात बिबट्यांचा सुळसुळाट; नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Kolhapur News : जिल्ह्यात बिबट्यांचा सुळसुळाट; नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Mar 02, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM