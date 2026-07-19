CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर! उत्तीर्णतेचा टक्का वाढला

CBSE 10th Result 2026 Updates: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनने (CBSE) इयत्ता दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेला एकूण ६,६३,७७७ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ५,१३,९५५ विद्यार्थ्यांनी आपले गुण सुधारण्यासाठी परीक्षा दिली होती, ज्यातील ३,०८,०९५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या दुसऱ्या परीक्षेच्या निकालानंतर आता दहावीच्या उत्तीर्णतेची एकूण टक्केवारी ९३.७०% वरून वाढून थेट ९६.७८% झाली आहे.
या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये सीबीएसई द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या दहावीच्या मुख्य परीक्षेला २४.७ लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ९३.७०% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. परंतु, अनेक विद्यार्थी आपल्या गुणांवर समाधानी नव्हते, तर काही विद्यार्थ्यांची काही विषयांमध्ये कम्पार्टमेंट आली होती. याच कारणामुळे दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेसाठी ६,६४,०२७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती; मात्र त्यापैकी ६,६३,७७७ विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले. हे प्रमाण मुख्य परीक्षेला बसलेल्या २४.७ लाख विद्यार्थ्यांच्या २६.८५% होते.
सीबीएसई दहावीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेला बसलेल्या ६,६३,७७७ विद्यार्थ्यांपैकी ५,१३,९५५ विद्यार्थ्यांनी गुण सुधारण्यासाठी इम्प्रूव्हमेंट परीक्षा दिली होती. गुण सुधारण्यासाठी परीक्षा देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३,०८,०९५ म्हणजेच ५९.९५% विद्यार्थीच उत्तीर्ण होऊ शकले.
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याव्यतिरिक्त, कम्पार्टमेंट श्रेणीमध्ये परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १,४९,८२२ इतकी होती. यापैकी केवळ ७८,५०३ म्हणजेच ५२.४०% विद्यार्थ्यांनाच यश मिळाले. तथापि, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कम्पार्टमेंट श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या वर्षी जिथे ४८.६८% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते, तिथे या वर्षी कम्पार्टमेंट श्रेणीतील ५२.४०% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यानुसार, या वर्षी कम्पार्टमेंट श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीत ३.७२% ची वाढ झाली आहे.
सीबीएसई दहावीच्या एकूण उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीचा विचार केल्यास, वर्ष २०२५ मध्ये एकूण ९३.६६% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. तर वर्ष २०२६ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत ९३.७०% विद्यार्थी यशस्वी झाले होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडे जास्त होते. मात्र, दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालानंतर आता हा फरक आणखी वाढला असून या वर्षीची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९३.७०% वरून वाढून थेट ९६.७८% झाली आहे, जी एक मोठी कामगिरी मानली जात आहे.
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