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Thief Caught in Train: अरे देवा! ट्रेनच्या खिडकीतून चोरी करु पाहत होता, प्रवाशाने हात धरला अन् रेल्वे सुरु होताच… Video Viral

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:54 AM IST
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सारांश

Video Viral : चोरीचा प्रयत्न फसला! रेल्वेच्या खिडकीत हात घालून चोरी करण्यचा प्रयत्न करत होता तितक्यात प्रवाशाने हात धरला आणि चोराला घडवली जन्माची अद्दल. व्हिडिओतील दृष्ये पाहून अनेकांनी प्रवाशाच्या कल्पनेचे काैतपुक केले आहे तर चोरीमुळे त्याचा जीव धोक्यात घालायला नको असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.

Thief Caught in Train: अरे देवा! ट्रेनच्या खिडकीतून चोरी करु पाहत होता, प्रवाशाने हात धरला अन् रेल्वे सुरु होताच... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • रेल्वेतील एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
  • चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीसोबत अनपेक्षित प्रकार घडल्याचे दिसून आले.
  • या घटनेवर नेटकऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे तुम्हाला दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज पाहायला मिळू शकतात. इथे कधी काय दिसून येईल याची शाश्वती देता येत नाही. अनेकदा सोशल मिडियावर व्हायरल झालेले दृष्य आपल्याला हसवतात, काही भावूक करतात तर कधी आपल्याला थक्क करुन जातात. जगाच्या कोपऱ्यातील अनेक घडामोडी आपल्याला इथे पाहायला मिळू शकतात. अशात अलिकडेच इंटरनेटवर एका चोराचा व्हिडिओ खूप जास्त ट्रेंड करत आहे. व्हिडिओमध्ये चोर रेल्वेच्या खिडकीतून चोरी करण्याचा प्रयत्न करत असतो पण याचवेळी प्रवासी त्याला रंगेहात पकडतो. व्हिडिओमध्ये प्रवाशाने चोराचा अनोख्या पद्धताने शिक्षा दिल्याचे दिसते जे पाहून अनेकांना धक्का बसतो. आता ही शिक्षा नक्की काय होती ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

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नक्की काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत रेल्वे ट्रॅकवरील एक दृष्य दिसून येते. रेल्वे रुळावर ट्रेन धावत असतो आणि याचवेळी खिडकीला एक व्यक्ती लटकत असतो. एका प्रवाशाने खिडकीतून त्याचा हात पकडलेला असतो ज्यामुळे खिडकीतून लटकतच त्याचा चालू रेल्वेत प्रवास सुरु असतो. व्हिडिओत प्रवासी लटकणाऱ्या व्यक्तीला मारताना देखील दिसतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लटकलेला व्यक्ती हा एक चोर असतो. चोरीच्या उद्देशाने तो खिडकीत हात घालून एखादी वस्तू चोरण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याचा हा प्रयत्न सपशेल फेल ठरतो. प्रवासी त्याला चोरी करताना पकडतो आणि त्याचा हात खिडकीच्या आतून पकडून ठेवतो. काहीवेळाने ट्रेन सुरु होते पण चोराला अद्दल शिकवण्यासाठी प्रवासी त्याचा हात सोडत नाही ज्यामुळे चालू ट्रेनला लटकत त्याला प्रवास करावा लागतो. ही घटना सध्या चांगलीच चर्चेत असून व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

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व्हिडिओ @ManishY71326383 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “जशी करणी तशी भरणी”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “व्हिडिओ पाहून धक्का बसला, पण कोणालाही जीव धोक्यात घालणे योग्य नाही”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बरोबर केलंत, अशी शिक्षा पाहून पुन्हा चोरी करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video train passenger catches alleged thief hanging from window social media reactions

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Published On: Jul 19, 2026 | 08:54 AM

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