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CBSE 10th Result 2026: दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालाला उशीर; ११ वीच्या प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांसमोर ‘ही’ ३ मोठी आव्हाने

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:10 AM IST
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सारांश

CBSE 10th Result 2026 Update: सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालाला होत असलेल्या उशिरामुळे ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मोठे अडथळे येत आहेत. निकाल कधी जाहीर होणार आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्या ३ मुख्य समस्या भेडसावत आहेत? वाचा सविस्तर.

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विस्तार

CBSE 10th Result 2026 Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी यंदापासून एक मोठा बदल केला आहे. आता १० वीच्या बोर्ड परीक्षा वर्षातून २ वेळा आयोजित केल्या जात आहेत. या नवीन नियमांतर्गत, पहिल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल १५ एप्रिल २०२६ रोजीच जाहीर करण्यात आला होता. जे विद्यार्थी आपल्या गुणांवर समाधानी नव्हते किंवा काही कारणास्तव चांगली कामगिरी करू इच्छित होते, त्यांच्यासाठी १५ मे ते ३१ मे २०२६ दरम्यान दुसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती.

देशभरातून ६.८ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सीबीएसई १० वीची दुसरी बोर्ड परीक्षा दिली होती. परीक्षा संपून आता बराच काळ झाला आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या प्रतीक्षेमुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. निकाल जाहीर न झाल्याने याचा सर्वात मोठा फटका विद्यार्थ्यांच्या ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेला (11th Admission) बसत आहे. आपल्याला पुढे कोणती शाखा (Stream) मिळेल आणि आपण नवीन सत्राचा अभ्यास कधी सुरू करू शकू, या संभ्रमात विद्यार्थी आहेत.

प्रवेश प्रक्रियेत उशीर: विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहेत ‘या’ ३ मोठ्या समस्या

१. शाखेची निवड (Stream Selection):

पहिली मुख्य समस्या शाखेच्या निवडीबाबत आहे. ११ वीमध्ये सायन्स (विज्ञान), कॉमर्स (वाणिज्य) किंवा आर्ट्स (कला) शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी १० वीचे गुण खूप महत्त्वाचे ठरतात. जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना पुढे काय शिकायचे हे ठरवता येत नाहीये.

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२. शाळा बदलण्यात अडचण:

दुसरी अडचण त्या विद्यार्थ्यांना येत आहे, ज्यांना आपली शाळा बदलायची आहे. अनेक नामांकित शाळा अंतिम गुणपत्रिकेशिवाय (Final Marksheet) नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत.

३. अभ्यासाचे नुकसान:

तिसरी मोठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच तात्पुरता प्रवेश (Provisional Admission) घेतला आहे, त्यांच्या अभ्यासाचे नुकसान होत आहे. कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे ते अर्धवट तयारीसह वर्गात बसत आहेत.

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सूत्रांच्या आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाचे (कॉप्या तपासण्याचे) काम जवळपास पूर्ण केले आहे. या वर्षी ६.८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सीबीएसई १० वीची दुसरी बोर्ड परीक्षा दिली होती, त्यामुळे डेटा संकलित करण्यासाठी थोडा वेळ लागत आहे. जुलैच्या मध्यापर्यंत किंवा शेवटच्या आठवड्यापर्यंत बोर्ड कोणत्याही परिस्थितीत निकाल घोषित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे; जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही आणि शाळा देखील आपली प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करू शकतील.

Web Title: Cbse 10th result 2026 delay 11th admission stream selection problems

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:10 AM

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