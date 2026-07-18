शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Result Beed Students Dnyaneshwari Pawar Soham Gavate Omr Sheet Controversy

NEET Result: नीट परीक्षेचा घोळ संपेना! बीडमध्ये सोहम आणि ज्ञानेश्वरीच्या ‘आन्सर की’ आणि गुणपत्रिकेत मोठी तफावत

Updated On: Jul 18, 2026 | 04:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

NEET Result Controversy: नीट परीक्षेच्या निकालात बीड जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वरी पवार आणि सोहम गवते या विद्यार्थ्यांसोबत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आन्सर की नुसार जास्त गुण असताना प्रत्यक्षात मात्र कमी गुण मिळाल्याने गोंधळ वाढला आहे.

neet controversy

फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NEET Result Controversy: देशभरात नीट परीक्षेच्या (NEET) पेपरफुटीवरून सुरू असलेला गोंधळ अद्यापही शमलेला नाही. एकीकडे राजधानी दिल्लीत सोनम वांगचुक यांचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत उपोषण सुरू आहे, तर दुसरीकडे नीटच्या पुनर्परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बीड जिल्ह्यातील दोन गुणवंत विद्यार्थ्यांना निकालानंतर मोठा मानसिक धक्का बसला असून, पुन्हा एकदा नीट परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

टॉपरच्या शर्यतीत असणाऱ्या ज्ञानेश्वरीला अवघे ८७ गुण

बीड जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वरी पवार या विद्यार्थिनीने नुकतीच पार पडलेली नीटची परीक्षा दिली होती. वर्षभर दिवसातील १८-१८ तास अभ्यास करणारी ज्ञानेश्वरी टॉपरच्या शर्यतीत होती. परीक्षा संपल्यानंतर अधिकृत आन्सर की नुसार गुण तपासले असता, तिला ७०० पेक्षा जास्त गुण मिळत होते. त्यामुळे तिने थेट ‘एम्स दिल्ली’मध्ये प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न पाहिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्कोअरकार्ड हातात आल्यावर तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ज्ञानेश्वरीला थेट ८७ गुण दाखवण्यात आले आहेत. हा निकाल पाहून ज्ञानेश्वरी आणि तिच्या कुटुंबाला अश्रू अनावर झाले आहेत.

NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..

ओ.एम.आर. शीटमध्ये तफावतीचा आरोप

ज्ञानेश्वरीच्या आई मीरा पवार यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर (NTA) गंभीर आरोप केले आहेत. “माझ्या मुलीला चुकीची ओएमआर (OMR) शीट देण्यात आली आहे. तिने जेवण सोडून वर्षभर अभ्यास केला. तिला ७०० गुण मिळायला हवे होते. एनटीएने (NTA) आम्हाला आमची ओएमआर शीट लाईव्हमध्ये दाखवावी,” अशी आक्रमक मागणी तिने केली आहे.

Skyroot Aerospace: इस्रोच्या जोडीदाराची अंतराळात मोठी भरारी; त्यांनी उभारलेल्या ‘स्कायरूट एअरोस्पेस’ ची यशोगाथा एकदा वाचाच

सोहम गवतेच्या कुटुंबावरही दुःखाचा डोंगर; ५२२ वरून ९५ गुणांवर

बीडमध्ये केवळ ज्ञानेश्वरीच नाही, तर सोहम गवते या विद्यार्थ्यासोबतही असाच प्रकार घडला आहे. सोहमने उत्तरपत्रिका आणि आन्सर की तपासल्यानंतर त्याला किमान ५२२ गुण मिळतील अशी पक्की खात्री होती. मात्र, अंतिम निकालात सोहमच्या स्कोअरकार्डवर अवघे ९५ गुण दिसत आहेत. हा धक्का सहन न झाल्याने सोहम बराच वेळ कोणाशीच बोलला नाही. या दोन्ही प्रकरणांमुळे बीड जिल्ह्यातील पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Web Title: Neet result beed students dnyaneshwari pawar soham gavate omr sheet controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 04:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..
1

NEET UG 2026: नीट निकालानंतर कोणत्या रँकवर कोणता कोर्स मिळणार? MBBS, BDS आणि BAMS मधील प्रवेशाची जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया..

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण
2

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल
3

बारामतीची श्रावणी कुदळे नीट परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम, देशात मुलींमध्ये देखील अव्वल

Latur NEET Success : पेपरफुटीनंतर लातूरची दमदार एन्ट्री; NEETमध्ये ‘शाहू’चे 450, जिल्ह्यातील 1200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना
4

Latur NEET Success : पेपरफुटीनंतर लातूरची दमदार एन्ट्री; NEETमध्ये ‘शाहू’चे 450, जिल्ह्यातील 1200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET Result: नीट परीक्षेचा घोळ संपेना! बीडमध्ये सोहम आणि ज्ञानेश्वरीच्या ‘आन्सर की’ आणि गुणपत्रिकेत मोठी तफावत

NEET Result: नीट परीक्षेचा घोळ संपेना! बीडमध्ये सोहम आणि ज्ञानेश्वरीच्या ‘आन्सर की’ आणि गुणपत्रिकेत मोठी तफावत

Jul 18, 2026 | 04:28 PM
Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

Jul 18, 2026 | 04:25 PM
12 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न, सतर्कतेमुळे चिमुरडी बचावली; भोरमधील संतापजनक प्रकार

12 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न, सतर्कतेमुळे चिमुरडी बचावली; भोरमधील संतापजनक प्रकार

Jul 18, 2026 | 04:20 PM
Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Tukaram Munde on Ashadhi Wari: वारीत ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ची एन्ट्री! संशयित अन्नाचा २४ तासांत निकाल

Jul 18, 2026 | 04:16 PM
Medha Manjrekar : “कॅन्सरपेक्षा जास्त कठीण..” आजारांशी लढताना मेधा मांजरेकरांनी काय सहन केलं सगळं सांगितलं

Medha Manjrekar : “कॅन्सरपेक्षा जास्त कठीण..” आजारांशी लढताना मेधा मांजरेकरांनी काय सहन केलं सगळं सांगितलं

Jul 18, 2026 | 04:06 PM
PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

Jul 18, 2026 | 04:04 PM
सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा

सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा

Jul 18, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा