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CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘असा’ पहा रिजल्ट..

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:13 AM IST
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सारांश

CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई बोर्डाकडून इयत्ता १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा (इम्प्रूवमेंट/कंपार्टमेंट) निकाल आज ३० जून रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निकाल पाहण्याच्या अधिकृत लिंक्स आणि स्टेप्स येथे सविस्तर वाचा.

cbse

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CBSE 10th Second Board Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) इम्प्रूवमेंट आणि कंपार्टमेंट परीक्षेचा निकाल कधी जाहीर केला जाणार? हा प्रश्न परीक्षा दिलेल्या सर्व १० वीच्या विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे. १५ मे ते २१ मे २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालाची विद्यार्थी उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. या परीक्षेसाठी ६.६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.

असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, सीबीएसईकडून आज म्हणजेच ३० जून २०२६ रोजी संध्याकाळी ४ वाजल्यानंतर कोणत्याही क्षणी इयत्ता १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो. मात्र, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशनने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख किंवा वेळेची घोषणा केलेली नाही. तरीही ३० जून रोजी निकाल लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

३० जूनला निकाल जाहीर झाला नाही तर पुढे काय?

सध्याच्या परिस्थितीनुसार ३० जून २०२६ रोजी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. परंतु, जर काही कारणास्तव आज निकाल लागला नाही, तर सीबीएसई १० वीच्या दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल १ जुलै ते १५ जुलै २०२६ च्या दरम्यान कधीही घोषित केला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी निकालाच्या अपडेटसाठी सीबीएसईचे अधिकृत संकेतस्थळ www.cbse.gov.in वर लक्ष ठेवावे. याशिवाय डिझिलॉकर (DigiLocker) आणि उमंग (Umang) अ‍ॅप देखील तपासत राहावे.

सीबीएसई १० वीचा निकाल कुठे कुठे चेक करता येईल?

www.cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker App

Umang App

SMS (एसएमएस द्वारे)

IVRS (फोन कॉल द्वारे)

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१० वीचा निकाल कसा चेक करावा?

१. सर्वप्रथम सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर जावे.
२. वेबसाइट ओपन झाल्यानंतर ‘Main Website’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
३. त्यानंतर लेटेस्ट नोटिफिकेशन विभागात ‘CBSE Class 10th Second Board Result 2026’ ही लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करावे.
४. लिंकवर क्लिक करताच एक नवीन पेज उघडेल.
५. तिथे आपला रोल नंबर (Roll Number) आणि इतर लॉगिन तपशील अचूक भरून सबमिट करावा.
६. स्क्रीनवर इयत्ता १० वीचा निकाल प्रदर्शित होईल.
७. येथून विद्यार्थी आपला निकाल पाहण्यासोबतच तात्पुरती मार्कशीट (Provisional Marksheet) देखील डाउनलोड करू शकतील.

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Web Title: Cbse 10th second board result 2026 improvement compartment scorecard links

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:13 AM

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