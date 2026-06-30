NSG Commandos Salary: देशातील सर्वात धोकादायक ‘NSG’ कमांडोची निवड कशी होते? वाचा त्यांच्या पगार आणि निवृत्तीनंतरचे फायदे

NSG Commandos Salary 2026 : देशातील सर्वात धोकादायक आणि सुरक्षित दलामध्ये एनएसजी म्हणजेच ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’चे नाव समोर येते, ज्यांना बहुतांश लोक ‘ब्लॅक कॅट कमांडो’ म्हणून ओळखतात. या दलाची स्थापना १९८४ मध्ये झाली असून, दहशतवाद्यांचा बिमोड करणे आणि विमान हायजॅकिंगसारख्या गंभीर संकटांचा सामना करणे हे या दलाचे मुख्य काम असते.
अनेक लोकांना असे वाटते की, इतर दलांप्रमाणेच एनएसजी कमांडोची भरतीही थेट होत असेल. परंतु, वास्तविकता तशी नाही. एनएसजीमध्ये थेट भरती होत नाही; तर भारतीय लष्कर (Indian Army) आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) म्हणजेच सीआरपीएफ (CRPF), बीएसएफ (BSF) आणि सीआयएसएफ (CISF) यांसारख्या दलांमधून जवानांची निवड केली जाते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की या कमांडोना पगार आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन किती असते. चला तर मग जाणून घेऊया.
एनएसजी कमांडोचा पगार हा त्यांचे पद, कामाचा अनुभव आणि ते मूळ कोणत्या दलातून आले आहेत, यावर अवलंबून असतो. साधारणपणे एनएसजी कमांडोचा मासिक पगार ८० हजार रुपयांपासून ते ३ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.
ट्रेनिंग कालावधी: ट्रेनिंग दरम्यान जवानांना १८ हजार ते ४० हजार रुपयांपर्यंत स्टायपेंड मिळतो.
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भत्ते: ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर मूळ पगारासोबतच अनेक प्रकारचे भत्ते मिळतात. यामध्ये ‘स्पेशल फोर्स अलाउन्स’ म्हणून २५ ते ३० हजार रुपये, ‘रिस्क अँड हार्डशिप अलाउन्स’ म्हणून २५ ते ४० हजार रुपये आणि ‘डेप्युटेशन अलाउन्स’ म्हणून ५ ते १० हजार रुपये मिळतात.
इतर सुविधा: पगाराव्यतिरिक्त कमांडोज्ना मोफत वैद्यकीय सुविधा, सरकारी निवासस्थान आणि लष्करी कॅन्टीनची सुविधा देखील मिळते.
या दलामध्ये पदांनुसार पगार वाढत जातो. कॉन्स्टेबल किंवा शिपाई या सुरुवातीच्या पदापासून हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर आणि इन्स्पेक्टरपर्यंत बढती मिळते. त्यानंतर असिस्टंट कमांडंट, डेप्युटी कमांडंट आणि कमांडंट अशी मोठी पदे येतात. सर्वात उच्च पद ‘डायरेक्टर जनरल’ (महासंचालक) हे असते, ज्यांचा मासिक पगार सुमारे २ ते ३ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असतो.
निवृत्तीनंतर एनएसजी कमांडोज्ना सरकारी नियमांनुसार पेन्शन आणि इतर फायदे दिले जातात. एनएसजी कमांडो हे मूळचे त्यांच्या पॅरेंट फोर्सचे (आर्मी किंवा सीएपीएफ) कर्मचारी असल्याने, त्यांची पेन्शन देखील मूळ दलाच्या नियमांनुसारच निश्चित केली जाते.
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कमांडो सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांना ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि आजीवन पेन्शनचा लाभ मिळतो. सर्वच अधिकाऱ्यांना एकसमान पेन्शन मिळत नाही; पेन्शनची रक्कम ही त्यांचा शेवटचा पगार, पद आणि त्यांनी किती वर्षे सेवा केली आहे यावर अवलंबून असते. याशिवाय त्यांना निवृत्तीनंतरही आजीवन मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ मिळत राहतात.