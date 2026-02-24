Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

ग्राफिक डिझाईन हे सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाचा संगम असलेले वेगाने वाढणारे करिअर क्षेत्र आहे. जाहिरात, सोशल मीडिया आणि ब्रँडिंगमध्ये ग्राफिक डिझायनर्सची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

Feb 24, 2026
फोटो सौजन्य - Social Media

ग्राफिक डिझाईन हे आजच्या डिजिटल युगातील अत्यंत आकर्षक, सर्जनशील आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र मानले जाते. जाहिरात, सोशल मीडिया, चित्रपट, वेब डिझाईन आणि ब्रँडिंग अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ग्राफिक डिझायनर्सची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे करिअरच्या दृष्टीने हे क्षेत्र तरुणांसाठी उत्तम पर्याय ठरत आहे. ग्राफिक डिझाईन कोर्स विद्यार्थ्यांना डिझाईनचे मूलभूत तत्त्व, रंगसंगती, टायपोग्राफी, लेआउट डिझाईन, तसेच विविध डिजिटल टूल्सचा वापर शिकवतो. या क्षेत्रात येण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट पदवी अनिवार्य नसली तरी कला शाखेची पार्श्वभूमी असणे फायदेशीर ठरते. मात्र, सर्जनशीलता, नवीन कल्पना मांडण्याची क्षमता आणि Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign यांसारख्या सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ग्राफिक डिझाईनचे क्षेत्र खूप विस्तृत आहे. यामध्ये लोगो डिझाईन, पोस्टर, बॅनर, सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह, वेबसाइट डिझाईन, अॅनिमेशन आणि ब्रँडिंग अशा विविध कामांचा समावेश होतो. कामाच्या स्वरूपानुसार आणि प्रकल्पाच्या जटिलतेनुसार फी आणि पगार ठरतो. सुरुवातीला फ्रेशर्सना साधारण १५,००० ते ३०,००० रुपये प्रतिमहिना पगार मिळू शकतो, तर अनुभवानुसार हा पगार लाखोंमध्येही जाऊ शकतो.

या क्षेत्रातील एक मोठा फायदा म्हणजे फ्रीलान्सिंगची संधी. अनेक ग्राफिक डिझायनर्स घरबसल्या प्रोजेक्ट्स घेऊन चांगली कमाई करतात. आजच्या डिजिटल मार्केटिंगच्या वाढत्या वापरामुळे प्रत्येक कंपनीला आपल्या ब्रँडसाठी आकर्षक डिझाईनची गरज असते, त्यामुळे या क्षेत्रात सतत कामाच्या संधी उपलब्ध असतात.

ग्राफिक डिझाईन शिकण्यासाठी विविध संस्था डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट कोर्सेस ऑफर करतात. लखनौमधील लखनी कला आणि डिझाइन अकादमी, चित्रकला संस्था आणि आर्ट अॅड डिझाईन अकादमी यांसारख्या संस्थांमध्ये ग्राफिक डिझाईन, वेब डिझाईन आणि मल्टिमीडिया कोर्सेस उपलब्ध आहेत. या कोर्सेसद्वारे विद्यार्थ्यांना थिअरीसोबत प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगही दिले जाते. एकूणच, ग्राफिक डिझाईन हे क्षेत्र सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञान यांचा सुंदर संगम आहे. ज्यांना नवीन कल्पना मांडायला आवडतात आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये करिअर करायचे आहे, त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र उत्तम संधी निर्माण करते. योग्य कौशल्ये आणि सातत्याने सराव केल्यास या क्षेत्रात यश मिळवणे निश्चितच शक्य आहे.

Feb 24, 2026

Feb 24, 2026
