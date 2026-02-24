Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
तुम्हीही तुमची इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करता का? थांबा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत असताना, बॅटरी किती टक्के चार्ज करावी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तज्ञांच्या मते, दैनंदिन वापरासाठी 80% चार्जिंग नियम पाळणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:09 PM
इलेक्ट्रिक कार
  • इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करणं योग्य?
  • 80टक्के चार्जिंग नियम का महत्त्वाचा?
  • रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टमचा होतो फायदा
Electric vehicle: भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते किमती पाहता लोकं आता इलेक्ट्रिक कार आणि बाईक यांच्याकडे वळत आहेत. पण इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यानंतर मोठा प्रश्न पडतो तो म्हणजे त्याच्या चार्जिंकचा. EV खरेदी केल्यानंतर त्याची चार्जिंग नेमकी किती करावी असा प्रश्न पडतो. बऱ्याचवेळा तज्ञ 80 टक्के चार्जिंग करण्याची शिफारस करतात. पण खरंच 80 टक्के चार्जिंग बॅटरीसाठी सोयीची ठरते का? खरंचा बॅटरीच्ं आरोग्या सुधारतं आणि त्याचा दीर्घकालीन फायदा होतो? चला सविस्तर जाणून घेऊयात.

50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

80टक्के चार्जिंग नियम का महत्त्वाचा ?

आजच्या आधुनिक EVमध्ये बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम BMS असते. ही प्रणाली कारच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संतुलित पद्धतीने कार्य करण्यासाठी मदत करते. पण प्रत्येकवेळी बॅटरी 100 टक्के चार्ज केल्याने तिच्या आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. पण 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज केल्याने बॅटरीवर कमी ताण येतो. याउलट जास्त चार्ज लेव्हलमुळे बॅटरीमधील ताण वाढतो, ज्यामुळे ती पूर्णपणे चार्ज होण्यास जास्त वेळ लागतो. म्हणूनच ती 80 टक्के ते 100 टक्के पर्यंत चार्ज होण्यास बराच वेळ लागतो. 100 टक्के पर्यंत वारंवार चार्ज केल्याने बॅटरी लवकर कमकुवत होऊ शकते. EV बॅटरी बऱ्याच महाग असतात. जर बॅटरी बिघडली तर ती बदलणं बरंच महाग आणि खर्चीक ठरु शकतं. बॅटरी जर बॅटरी बिघडली तर ती बदलणे महाग असू शकते.बॅटरी 80 टक्के चार्ज ठेवल्याने बॅटरी दीर्घकाळ टिकते आणि त्यामुळे तिचं आयुष्य वाढतं त्यामुळे भविष्यातील खर्च कमी होतो. पण जर तुम्ही लांब पल्ल्याचा प्रवास करणार असाल तर 100 टक्के चार्जिंग करणं सोयीचं ठरतं. पण दैनंदिन दिवसांना 80 टक्के नियमांचं पालन करणंच सोयचं आहे.

80टक्के चार्जिंग केल्याने फायदा?

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांप्रमाणे EV काही मिनिटांत चार्ज होउ शकत नाही. बॅटरी 80 टक्के पर्यंत लवकर चार्ज होतात. परंतू त्यानंतर चार्जिंग स्लो होते. म्हणून 80 टक्के चार्जिंग झाल्यानंतर वापरासाठी सोयीची ठरत असल्याने वेळ वाचतो. शिवाय, चार्जिंग स्टेशनवर गर्दी कमी असते,ज्यामुळे इतरांना त्यांची वाहने अधिक लवकर चार्ज करता येतात.

रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम

बहुतेक इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम असते. जेव्हा तुम्ही ब्रेक लावता किंवा वेग कमी करता तेव्हा ही सिस्टम बॅटरीमध्ये ऊर्जा परत साठवते. जर बॅटरी आधीच 100टक्के भरलेली असेल, तर ही अतिरिक्त ऊर्जा साठवता येत नाही. तथापि, जर बॅटरी 80 टक्के पर्यंत चार्ज केली गेली तर जागा शिल्लक राहते आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगचा पूर्ण फायदा मिळतो.

Thar EV ला तगडी फाईट! भारतात नवीन इलेक्ट्रिक SUV ची एन्ट्री; काय आहेत फीचर्स?

Published On: Feb 24, 2026 | 04:09 PM

