Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी यांची हायकोर्टात धाव
अलाहाबाद हायकोर्टात दाखल केला अटकपूर्व जामीन अर्ज
प्रयागराज: प्रयागराजमध्ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली आहे. माझा आणि माझ्या मुलींचा वापर शंकराचार्य यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यासाठी आणि त्यांना अडकवण्यासाठी केल्याचा खुलासा वाराणसीच्या शाहजहांपूरचे रामशंकर दीक्षित यांनी केले. त्यातच आता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या वतीने वकील सुधांशु कुमार आणि श्रीप्रकाश यांनी याचिका दाखल केली आहे.
Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा
तुळशी पिठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रम्हचारीने शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्यांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप लगावला होता. त्याबाबत जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये विशेष न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा
रमाशंकर दीक्षित यांनी नुकतील पत्नी आणि तीन मुलींसह वाराणसीतील विद्या मठ आश्रमात शंकराचार्यांची भेट घेतली आणि आपबीती सांगितली. “१८ फेब्रुवारी रोजी तीन अज्ञात लोक आमच्या घरी आले आणि आमच्या वडिलांच्या नावाचा संदर्भ देत त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.
त्यानंतर त्यांनी व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे आशुतोष महाराज यांच्याशी संपर्क साधला. आशुतोष महाराज यांनी मुलींच्या माध्यमांतून वाराणसी आश्रमातील स्वामी शंकराचार्य यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यास सांगितले. त्यासाठी आम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही, पण आरोपांच्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्याच्या बदल्यात आम्हाला मोठी आर्थिक मदत दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले, पण आम्ही नकार दिल्यास त्याचे गंभीर परिणामही भोगावे लागतील, अशी धमकीही आम्हाला देण्यात आली होती. ” असा खळबळजनक दावा रमाशंकर दीक्षित यांनी केला आहे.
अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा
या नवीन खुलाशानंतर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी हे त्यांच्याविरुद्ध एक मोठे राजकीय आणि धार्मिक षड्यंत्र असल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे. गोहत्येविरुद्ध आपण आक्रमकपणे बोलत असल्याने, लोकांना पैशांची आमिषे देऊन माझी बदनामी केली जात आहे, अशी घणाघाती टिका शंकराचार्य यांनी केली आहे.