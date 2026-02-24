Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Avimukteshwaranand Swami File Anticipory Bail Petition In Highcourt Sexual Harassment Case Ramashankar Dixit

Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Swami Avimukteshwarananda: प्रयागराजमध्ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:15 PM
Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांची हायकोर्टात धाव (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप 
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी यांची हायकोर्टात धाव 
अलाहाबाद हायकोर्टात दाखल केला अटकपूर्व जामीन अर्ज

प्रयागराज: प्रयागराजमध्ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली आहे. माझा आणि माझ्या मुलींचा वापर शंकराचार्य यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यासाठी आणि त्यांना अडकवण्यासाठी केल्याचा खुलासा वाराणसीच्या शाहजहांपूरचे रामशंकर दीक्षित यांनी केले. त्यातच आता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या वतीने वकील सुधांशु कुमार आणि श्रीप्रकाश यांनी याचिका दाखल केली आहे.

Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

तुळशी पिठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रम्हचारीने शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्यांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप लगावला होता. त्याबाबत जिल्हा कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये विशेष न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

रमाशंकर दीक्षित यांनी नुकतील पत्नी आणि तीन मुलींसह वाराणसीतील विद्या मठ आश्रमात शंकराचार्यांची भेट घेतली आणि आपबीती सांगितली. “१८ फेब्रुवारी रोजी तीन अज्ञात लोक आमच्या घरी आले आणि आमच्या वडिलांच्या नावाचा संदर्भ देत त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

त्यानंतर त्यांनी व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे आशुतोष महाराज यांच्याशी संपर्क साधला. आशुतोष महाराज यांनी मुलींच्या माध्यमांतून वाराणसी आश्रमातील स्वामी शंकराचार्य यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यास सांगितले. त्यासाठी आम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही, पण आरोपांच्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्याच्या बदल्यात आम्हाला मोठी आर्थिक मदत दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले, पण आम्ही नकार दिल्यास त्याचे गंभीर परिणामही भोगावे लागतील, अशी धमकीही आम्हाला देण्यात आली होती. ” असा खळबळजनक दावा रमाशंकर दीक्षित यांनी केला आहे.

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

या नवीन खुलाशानंतर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी हे त्यांच्याविरुद्ध एक मोठे राजकीय आणि धार्मिक षड्यंत्र असल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे. गोहत्येविरुद्ध आपण आक्रमकपणे बोलत असल्याने, लोकांना पैशांची आमिषे देऊन माझी बदनामी केली जात आहे, अशी घणाघाती टिका शंकराचार्य यांनी केली आहे.

Web Title: Avimukteshwaranand swami file anticipory bail petition in highcourt sexual harassment case ramashankar dixit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले
1

Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर
2

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद
3

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…
4

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

Feb 24, 2026 | 04:14 PM
Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Feb 24, 2026 | 04:11 PM
Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Feb 24, 2026 | 04:09 PM
तुम्हीही तुमची इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करता का? थांबा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

तुम्हीही तुमची इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करता का? थांबा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

Feb 24, 2026 | 04:09 PM
The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

Feb 24, 2026 | 04:04 PM
सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

Feb 24, 2026 | 03:56 PM
आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM