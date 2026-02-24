Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Icc Womens T20 World Cup 2026 Schedule Announced When Will Ind Vs Pak Clash Find Out

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

आयसीसीने भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND vs PAK) सामन्याच्या तारखेसह महिला टी-२० विश्वचषकाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. पुन्हा एकदा, दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आयसीसी स्पर्धेत आमनेसामने येतील.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:15 PM
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर (Photo Credit- X)

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली!
  • ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर
  • IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून
ICC Women T20 World Cup 2026 Schedule Announced: महिला क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या टप्प्याचे उलटी गिनती सुरू झाली आहे. आयसीसीने भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND vs PAK) सामन्याच्या तारखेसह महिला टी-२० विश्वचषकाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. पुन्हा एकदा, दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आयसीसी स्पर्धेत आमनेसामने येतील, जिथे स्पर्धा केवळ विजय किंवा पराभवाची नाही तर प्रतिष्ठेची देखील असेल. आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक यावर्षी १२ जून ते ५ जुलै दरम्यान इंग्लंड आणि वेल्समध्ये खेळला जाईल आणि यावेळी १२ संघ सहभागी होतील.

IND vs PAK एकाच गटात

ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांना गट १ मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लीग टप्प्यातच हाय-व्होल्टेज सामना पाहायला मिळेल. १४ जून रोजी एजबॅस्टन येथे भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील. महिला क्रिकेटमध्येही ही स्पर्धा नेहमीच रोमांचक असते आणि यावेळीही स्टेडियम खचाखच भरण्याची अपेक्षा आहे. अलिकडच्या स्पर्धांमध्ये भारताने चमकदार कामगिरी केली आहे, तर ऑस्ट्रेलिया सहा वेळा चॅम्पियन आहे. त्यामुळे या गटाला “ग्रुप ऑफ डेथ” म्हटले जात आहे. पाकिस्तानमध्ये मोठ्या मंचावर उलटफेर करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना आणखी महत्त्वाचा बनतो.

इंग्लंड-स्कॉटलंड सामना देखील चर्चेत

नेपाळमधील पात्रता फेरीनंतर, बांगलादेश, आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि स्कॉटलंडनेही आपले स्थान निश्चित केले आहे. हे संघ आता यजमान इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात जेतेपदाच्या शर्यतीत सामील होतील. २० जून रोजी हेडिंग्ले येथे इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्यातील गट टप्प्यातील सामना देखील खास असेल. इंग्लंडच्या भूमीवर विश्वचषकात हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येतील. स्पर्धेचा अंतिम सामना ५ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाईल.

IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ गट

गट १: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेदरलँड्स

गट २: वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आयर्लंड, स्कॉटलंड

संपूर्ण वेळापत्रक (भारतीय वेळेनुसार – IST)

१३ जून २०२६:

  • स्कॉटलंड विरुद्ध आयर्लंड – दुपारी ३:०० वा. (ओल्ड ट्रॅफर्ड)
  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका – संध्याकाळी ७:०० वा. (ओल्ड ट्रॅफर्ड)
  • इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका – रात्री ११:०० वा. (एजबॅस्टन)
  • वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड – रात्री ११:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)

१४ जून २०२६:

  • बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स – दुपारी ३:०० वा. (एजबॅस्टन)
  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान – संध्याकाळी ७:०० वा. (एजबॅस्टन)

१६ जून २०२६:

  • न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका – संध्याकाळी ७:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)
  • इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड – रात्री ११:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)

१७ जून २०२६:

  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश – दुपारी ३:०० वा. (हेडिंग्ले)
  • भारत विरुद्ध नेदरलँड्स – संध्याकाळी ७:०० वा. (हेडिंग्ले)
  • दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान – रात्री ११:०० वा. (एजबॅस्टन)

१८ जून २०२६:

  • वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड – रात्री ११:०० वा. (हेडिंग्ले)

१९ जून २०२६:

  • न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड – रात्री ११:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)

२० जून २०२६:

  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स – दुपारी ३:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)
  • पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश – संध्याकाळी ७:०० वा. (हॅम्पशायर बाऊल)
  • इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड – रात्री ११:०० वा. (हेडिंग्ले)

२१ जून २०२६:

  • वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका – दुपारी ३:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)
  • दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत – संध्याकाळी ७:०० वा. (ओल्ड ट्रॅफर्ड)

२३ जून २०२६:

  • न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड – दुपारी ३:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)
  • श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड – संध्याकाळी ७:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)
  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान – रात्री ११:०० वा. (हेडिंग्ले)

२४ जून २०२६:

  • इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज – रात्री ११:०० वा. (लॉर्ड्स)

२५ जून २०२६:

  • भारत विरुद्ध बांगलादेश – संध्याकाळी ७:०० वा. (ओल्ड ट्रॅफर्ड)
  • दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध नेदरलँड्स – रात्री ११:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)

२६ जून २०२६:

  • श्रीलंका विरुद्ध स्कॉटलंड – रात्री ११:०० वा. (ओल्ड ट्रॅफर्ड)

२७ जून २०२६:

  • पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स – दुपारी ३:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)
  • वेस्ट इंडिज विरुद्ध आयर्लंड – संध्याकाळी ७:०० वा. (ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड)
  • भारत विरुद्ध न्यूझीलंड – रात्री ११:०० वा. (द ओव्हल)

२८ जून २०२६:

  • दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश – दुपारी ३:०० वा. (लॉर्ड्स)
  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत – संध्याकाळी ७:०० वा. (लॉर्ड्स)

नॉकआउट सामने 

  • ३० जून २०२६: सेमीफायनल १ – संध्याकाळी ७:०० वा. (द ओव्हल)
  • ०२ जुलै २०२६: सेमीफायनल २ – रात्री ११:०० वा. (द ओव्हल)
  • ०५ जुलै २०२६: (अंतिम सामना) – संध्याकाळी ७:०० वा. (लॉर्ड्स)

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

Web Title: Icc womens t20 world cup 2026 schedule announced when will ind vs pak clash find out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी
1

IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ
2

T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

T20 World Cup 2026: झिम्बाब्वेचा विजयी रथ WI ने रोखला! मैदानावरच रडवलं, लज्जास्पद 108 धावांनी हार
3

T20 World Cup 2026: झिम्बाब्वेचा विजयी रथ WI ने रोखला! मैदानावरच रडवलं, लज्जास्पद 108 धावांनी हार

West Indies vs Zimbabwe: विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त; क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम
4

West Indies vs Zimbabwe: विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त; क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

Feb 24, 2026 | 04:14 PM
Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

Feb 24, 2026 | 04:11 PM
Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

Feb 24, 2026 | 04:09 PM
तुम्हीही तुमची इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करता का? थांबा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

तुम्हीही तुमची इलेक्ट्रिक कार 100 टक्के चार्ज करता का? थांबा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!

Feb 24, 2026 | 04:09 PM
The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

Feb 24, 2026 | 04:04 PM
सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

Feb 24, 2026 | 03:56 PM
आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM