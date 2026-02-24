क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांना गट १ मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लीग टप्प्यातच हाय-व्होल्टेज सामना पाहायला मिळेल. १४ जून रोजी एजबॅस्टन येथे भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील. महिला क्रिकेटमध्येही ही स्पर्धा नेहमीच रोमांचक असते आणि यावेळीही स्टेडियम खचाखच भरण्याची अपेक्षा आहे. अलिकडच्या स्पर्धांमध्ये भारताने चमकदार कामगिरी केली आहे, तर ऑस्ट्रेलिया सहा वेळा चॅम्पियन आहे. त्यामुळे या गटाला “ग्रुप ऑफ डेथ” म्हटले जात आहे. पाकिस्तानमध्ये मोठ्या मंचावर उलटफेर करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना आणखी महत्त्वाचा बनतो.
Save the dates 🗓️ With all 12 teams locked in, presenting the full fixture list for ICC Women’s #T20WorldCup 2026 🏆 Details ➡️ https://t.co/ZijM7mQU38 pic.twitter.com/rH9LyzEo6B — ICC (@ICC) February 24, 2026
नेपाळमधील पात्रता फेरीनंतर, बांगलादेश, आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि स्कॉटलंडनेही आपले स्थान निश्चित केले आहे. हे संघ आता यजमान इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात जेतेपदाच्या शर्यतीत सामील होतील. २० जून रोजी हेडिंग्ले येथे इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्यातील गट टप्प्यातील सामना देखील खास असेल. इंग्लंडच्या भूमीवर विश्वचषकात हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येतील. स्पर्धेचा अंतिम सामना ५ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाईल.
IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट
गट १: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेदरलँड्स
गट २: वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आयर्लंड, स्कॉटलंड
१३ जून २०२६:
१४ जून २०२६:
१६ जून २०२६:
१७ जून २०२६:
१८ जून २०२६:
१९ जून २०२६:
२० जून २०२६:
२१ जून २०२६:
२३ जून २०२६:
२४ जून २०२६:
२५ जून २०२६:
२६ जून २०२६:
२७ जून २०२६:
२८ जून २०२६:
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला