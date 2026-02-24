Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mayank Pawar Passes Away: ‘स्प्लिट्सव्हिला 7’ फेम मयंक पवारचे निधन, टीव्ही आणि रिऍलिटी शो विश्वात शोककळा; चाहत्यांना मोठा धक्का

मयंक पवार याने वयाच्या 37 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्याच्या अकाली निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:19 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

रिअॅलिटी टीव्ही आणि फिटनेस इंडस्ट्रीमधून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. “एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला” सीझन ७ मधील सर्वात लोकप्रिय आणि दयाळू स्पर्धकांपैकी एक म्हणजे मयंक पवार याचे निधन झाले आहे. त्याने वयाच्या 37 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्याच्या अकाली निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून ही दुःखद बातमी कळवण्यात आली, ज्यामुळे त्याचे चाहते, कुटुंब आणि फिटनेस प्रेमी यांना मोठा धक्का बसला आहे.

त्याला श्रद्धांजली वाहणाऱ्या एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये असे लिहिले आहे की, “एक भाऊ, एक चॅम्पियन, एक मार्गदर्शक आणि अनेकांसाठी प्रेरणास्थान. मयंक पवार नेहमीच आपल्या हृदयात राहतील.” मयंक हा केवळ एक टीव्ही व्यक्तिमत्व नव्हता; तो त्याच्या कठोर परिश्रम आणि शिस्तीने अनेक तरुणांसाठी एक खरा मार्गदर्शक आणि आदर्श बनला. मयंक पवारची ओळख केवळ रिअॅलिटी शोपुरती मर्यादित नव्हती. तो फिटनेस जगतातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्व होता. त्याने सात वेळा “मिस्टर इंडिया” हा किताब जिंकला आणि एकदा तो “मिस्टर इंडिया” चा एकूण विजेता देखील होता. सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर म्हणून त्याने अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणले. त्याची फिटनेस आणि “किलर बॉडी” हा अनेकदा चर्चेचा विषय होता, परंतु त्याच्या अचानक निधनामुळे फिटनेसच्या दाव्यांबद्दल आणि आरोग्याच्या गुंतागुंतींबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप उघड झाले नसले तरी, त्याचे चाहते ही बातमी स्वीकारण्यास धडपडत आहेत. त्याच्या सन्मानार्थ बुधवार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५ ते ६ या वेळेत वाल्मिकी मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग येथे शोकसभा आयोजित केली जाईल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mayank Pawar™ (@pawarmayank)

वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान

मयंकच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली आणि चाहत्यांनी शोक व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. एका वापरकर्त्याने भावनिक कमेंट केली, “काही दिवसांपूर्वी, मी स्प्लिट्सव्हिला ७ वर त्याचा प्रवास पाहत होतो. मला खरोखर विश्वास बसत नाही. संपूर्ण स्प्लिट्सव्हिला सिझनमध्ये मी यापेक्षा दयाळू व्यक्ती पाहिली नाही.” दरम्यान, त्याच्या मृत्यूच्या गूढ कारणामुळे, काही लोकांनी फिटनेस सप्लिमेंट्सच्या धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा शिस्तबद्ध व्यक्तीने इतक्या लहान वयात जग सोडून गेल्याने चाहत्यांना खूप दुःख झाले आहे.

Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

Web Title: Splitsvilla 7 fame mayank pawar passed away fans in shock

Published On: Feb 24, 2026 | 04:19 PM

Topics:  

