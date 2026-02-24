Navi Mumbai Crime : तळोजा येथे 1 कोटी 2 लाखांचा अमली पदार्थ जप्त; ‘पंजाबी कनेक्शन’मध्ये आतापर्यंत 33 आरोपी अटकेत

अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार तळोजा येथे छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत सुरिंदर गुरुजंत सिंग उर्फ कालू (वय 24) आणि मनिंदर गुरुजंत सिंग (रा. तळोजा, नवी मुंबई; मूळ राहणार पंजाब) या दोन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. या आरोपींकडून 118 ग्रॅम हेरॉईन (किंमत सुमारे 59 लाख रुपये) आणि 143.6 ग्रॅम अफू (किंमत सुमारे 43 लाख रुपये) असा एकूण 1 कोटी 2 लाख रुपयांचा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल आहे. याप्रकरणी तळोजा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अटक करण्यात आलेले दोन्ही आरोपी हे यापूर्वीही अमली पदार्थाची तस्करीच्या गुन्ह्यात पाहिजे आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्यांच्यावर संबंधित गुन्ह्यात वर्ग करून घेण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, नवी मुंबईमध्ये उघडकीस आलेल्या ‘पंजाबी कनेक्शन’ अमली पदार्थ रॅकेटविरोधातील कारवाईत आतापर्यंत एकूण 33 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 6 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण नेटवर्कचा छडा लावण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी कक्षाकडून सखोल तपास सुरू असून पुढील काळात आणखी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबई परिसरात अमली पदार्थ तस्करीविरोधात यापुढे देखील अश्याच प्रकारची कडक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी सांगितले.
तसेच महाराष्ट्रातील नवी मुंबईमध्ये एका मोठ्या वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या मानव तस्करी विरोधी कक्षाने मोठी कारवाई करत दोन अल्पवयीन मुलींना दलदलीतून सोडवले. पोलिसांनी छाप्यादरम्यान वेश्याव्यवसाय रॅकेटमधील एका आरोपीला अटक केली. त्याच्या साथीदाराचा शोध सुरू आहे.