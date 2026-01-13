Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • How To Study For Board Exams How To Prepare For The 10th Board Exam

How to Study for Board: दहावी बोर्ड परीक्षेची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या सरावाची टेक्निक

दहावी बोर्ड परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असून योग्य नियोजन आणि शिस्तबद्ध अभ्यास आवश्यक आहे. संतुलित वेळापत्रक तयार करून सकाळच्या सत्रात कठीण विषयांचा अभ्यास करावा.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:28 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

दहावी बोर्ड परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या परीक्षेतील गुणांवर पुढील शिक्षणाचा मार्ग, शाखा निवड आणि आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. त्यामुळे योग्य नियोजन, सातत्य आणि शिस्तबद्ध अभ्यास केल्यास दहावीची परीक्षा ताण न घेता यशस्वीरीत्या पार पाडता येते. खाली दिलेल्या काही खात्रीशीर स्टडी टिप्स विद्यार्थ्यांना नक्कीच उपयोगी ठरतील.सर्वप्रथम संतुलित वेळापत्रक तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व विषयांना योग्य वेळ देणे महत्त्वाचे आहे. सकाळी मेंदू ताजातवाना असतो, त्यामुळे गणित, विज्ञान यांसारखे कठीण विषय सकाळच्या सत्रात अभ्यासावेत. सलग ३-४ तास अभ्यास करण्यापेक्षा दर ४५-५० मिनिटांच्या अभ्यासानंतर १० मिनिटांचा ब्रेक घ्यावा. यामुळे एकाग्रता टिकून राहते आणि थकवा येत नाही.

Karjat News : विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनोखा प्रयोग; शाळेच्या स्नेह संमेलनात एआय रोबोटने केले सादरीकरण

दहावीच्या अभ्यासात एनसीईआरटी (NCERT) किंवा राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके हीच तुमची ‘गीता’ मानली पाहिजेत. बहुतेक प्रश्न हे थेट पाठ्यपुस्तकावर आधारित असतात. प्रत्येक धडा नीट समजून घ्यावा आणि धड्याच्या शेवटी दिलेले सराव प्रश्न किमान दोनदा सोडवावेत. सूत्रे, व्याख्या आणि महत्त्वाचे मुद्दे पाठ्यपुस्तकातूनच येतात, त्यामुळे बाह्य गाइड्सवर अती अवलंबून राहू नये. नोट्स बनवण्याची सवय लावणे फार उपयोगी ठरते. अभ्यास करताना महत्त्वाची सूत्रे, तारखा, व्याख्या, मुद्दे छोट्या शब्दांत वहीत लिहून ठेवा. परीक्षेच्या आधीच्या शेवटच्या दिवसांत हीच नोट्स झटपट उजळणीसाठी खूप मदत करतात.

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे हा यशाचा महत्त्वाचा मंत्र आहे. गेल्या ५ ते १० वर्षांचे प्रश्नपत्रिका सोडवल्याने प्रश्नांची पद्धत, वारंवार विचारले जाणारे धडे आणि गुणांचे विभाजन लक्षात येते. शक्य असल्यास घरीच ३ तासांची वेळमर्यादा ठेवून पेपर सोडवा. यामुळे वेळ व्यवस्थापन आणि लेखनाचा वेग सुधारतो. फक्त वाचून अभ्यास करण्यापेक्षा लिहून सराव करणे अधिक फायदेशीर ठरते. अनेक विद्यार्थ्यांना उत्तर माहिती असते, पण परीक्षेत नीट मांडता येत नाही. त्यामुळे गणिताचे प्रश्न, विज्ञानातील आकृत्या, समीकरणे आणि उत्तरांची मांडणी लिहून सराव करा. नीटस, स्वच्छ आणि मुद्देसूद उत्तरे लिहिण्याचा प्रयत्न करा.

विदेशी व्यापारातील BBA अभ्यासक्रम! नक्की काय आहेत पात्रता निकष? वाचा

विषयवार विशेष टिप्स देखील लक्षात ठेवा.

  • गणित : दररोज किमान १०-१५ प्रश्न सोडवा. सर्व सूत्रांचा एक तक्ता तयार करून तो अभ्यासाच्या ठिकाणी लावा.
  • विज्ञान : आकृत्या, रासायनिक समीकरणांचा नियमित सराव करा. पाठांतरापेक्षा संकल्पना समजून घ्या.
  • सामाजिक विज्ञान : इतिहासातील तारखांसाठी वेळापत्रक तयार करा. भूगोलासाठी नकाशांवर सराव करा.
  • भाषा (मराठी/हिंदी/इंग्रजी) : व्याकरण, निबंध, पत्रलेखनाचे स्वरूप नीट समजून घ्या आणि नियमित लेखन सराव करा.
शेवटी, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा, पुरेशी झोप घ्या आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा. योग्य तयारी केली तर दहावी बोर्ड परीक्षा नक्कीच यशस्वीरीत्या पार पाडता येते.

Web Title: How to study for board exams how to prepare for the 10th board exam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM