आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

India vs Zimbabwe : टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध गमावलेल्या सामन्यानंतर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ४८ वा सामना आज, गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत आणि झिम्बाब्वे दोघांनाही उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळविण्यासाठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया पहिल्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभूत झाली, तर सिकंदर रझाच्या झिम्बाब्वेला वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला.
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पराभवाचा संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील आपला स्थान गमावेल, तर विजयी संघ वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहील. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील उपांत्य फेरीचे समीकरण समजून घेऊया. जर टीम इंडियाला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना केवळ झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही तर त्यांचा नेट रन रेटही लक्षात ठेवावा लागेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ७६ धावांनी झालेल्या पराभवामुळे भारताच्या नेट रन रेटवर मोठा परिणाम झाला आहे.
Intrigue in Chennai as defending champions India and Zimbabwe fight to remain in semi-final contention 🏏 How to watch the #T20WorldCup 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/FxTWYEFxTC — ICC (@ICC) February 26, 2026
टीम इंडियाचा नेट रन रेट सध्या -३,८०० आहे. जर भारताला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना त्यांचा नेट रन रेट वाढवावा लागेल. सकारात्मक नेट रन रेट मिळविण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेला किमान ७७ धावांनी हरवावे लागेल. जर भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध धावांचा पाठलाग केला तर:
१०१ धावा – ७.१ षटकांत पाठलाग
१२१ – ८.१ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
१४१ – १० षटकांत पाठलाग करणे.
१६१ – ११.३ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
१८१ – १२.५ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक
झिम्बाब्वेची कहाणीही भारतासारखीच आहे.
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पराभवानंतर झिम्बाब्वेचा नेट रन रेटही लक्षणीयरीत्या खालावला आहे. प्रत्यक्षात त्यांची परिस्थिती भारतापेक्षाही वाईट आहे. झिम्बाब्वेचा नेट रन रेट -५.३५० आहे. जर झिम्बाब्वेला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळविण्याच्या शर्यतीत राहायचे असेल, तर त्यांना केवळ भारताविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही, तर त्यांचा नेट रन रेट सुधारण्यासाठी टीम इंडियाला मोठ्या फरकाने हरवावे लागेल.