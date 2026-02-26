Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • India Match With Zimbabwe Today Do Or Die Situation In Front Of Team India A Must Win Match

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे आज, गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत आणि झिम्बाब्वे दोघांनाही उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळविण्यासाठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs Zimbabwe : टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध गमावलेल्या सामन्यानंतर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ४८ वा सामना आज, गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत आणि झिम्बाब्वे दोघांनाही उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळविण्यासाठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया पहिल्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभूत झाली, तर सिकंदर रझाच्या झिम्बाब्वेला वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला. 

भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पराभवाचा संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील आपला स्थान गमावेल, तर विजयी संघ वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहील. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील उपांत्य फेरीचे समीकरण समजून घेऊया. जर टीम इंडियाला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना केवळ झिम्बाब्वेविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही तर त्यांचा नेट रन रेटही लक्षात ठेवावा लागेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ७६ धावांनी झालेल्या पराभवामुळे भारताच्या नेट रन रेटवर मोठा परिणाम झाला आहे. 

टीम इंडियाचा नेट रन रेट सध्या -३,८०० आहे. जर भारताला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना त्यांचा नेट रन रेट वाढवावा लागेल. सकारात्मक नेट रन रेट मिळविण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेला किमान ७७ धावांनी हरवावे लागेल. जर भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध धावांचा पाठलाग केला तर:

१०१ धावा – ७.१ षटकांत पाठलाग

१२१ – ८.१ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक

१४१ – १० षटकांत पाठलाग करणे.

१६१ – ११.३ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक

१८१ – १२.५ षटकांत पाठलाग करणे आवश्यक

झिम्बाब्वेची कहाणीही भारतासारखीच आहे.

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पराभवानंतर झिम्बाब्वेचा नेट रन रेटही लक्षणीयरीत्या खालावला आहे. प्रत्यक्षात त्यांची परिस्थिती भारतापेक्षाही वाईट आहे. झिम्बाब्वेचा नेट रन रेट -५.३५० आहे. जर झिम्बाब्वेला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळविण्याच्या शर्यतीत राहायचे असेल, तर त्यांना केवळ भारताविरुद्ध विजय मिळवावाच लागणार नाही, तर त्यांचा नेट रन रेट सुधारण्यासाठी टीम इंडियाला मोठ्या फरकाने हरवावे लागेल.

Web Title: India match with zimbabwe today do or die situation in front of team india a must win match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला
1

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’
2

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

New Zealand चा श्रीलंकेवर 61 धावांनी दणदणीत विजय, यजमान टीम स्पर्धेबाहेर; पाकिस्तानचा ताप वाढला
3

New Zealand चा श्रीलंकेवर 61 धावांनी दणदणीत विजय, यजमान टीम स्पर्धेबाहेर; पाकिस्तानचा ताप वाढला

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक
4

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

Feb 26, 2026 | 09:30 AM
एसटीचा उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त; दररोज दीड कोटीची तूट, अडचणीतून सावरण्यासाठी आता…

एसटीचा उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त; दररोज दीड कोटीची तूट, अडचणीतून सावरण्यासाठी आता…

Feb 26, 2026 | 09:30 AM
आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

Feb 26, 2026 | 09:30 AM
Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

Feb 26, 2026 | 09:23 AM
बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

Feb 26, 2026 | 09:16 AM
शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Feb 26, 2026 | 09:11 AM
zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

Feb 26, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM