Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

यावर्षीची होळी ग्रहण आणि अंगारक योगाने साजरी केली जाणार आहे. त्याचा नकारात्मक प्रभाव काही राशींच्या लोकांवर होणार आहे. मंगळ-राहूच्या एकत्र येण्याने कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:30 AM
  • अंगारक योग कधी तयार होत आहे
  • अंगारक योग शुभ का मानला जातो
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
 

यावर्षी होळी 2 मार्च रोजी आहे आणि होळीनंतर म्हणजेच 4 मार्च रोजी ग्रहप्रमुख मंगळ कुंभ राशीत असणार आहे. हा काळ ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात छाया ग्रह राहू देखील या राशीत असेल. परिणामी मंगळ आणि राहू अंगारक योग तयार करतील. हा योग 2 एप्रिलपर्यंत प्रभावी असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात हा योग अशुभ मानला जातो. हे त्रास, वाढता राग आणि मानसिक अशांततेचे कारण मानले जाते. त्याच्या प्रभावामुळे, स्थानिकांना आर्थिक लाभ, व्यवसाय विस्तार, रोजगार आणि इतर बाबींमध्ये अनेक अडचणी येतात. होळीच्या योगानंतर अंगारक योग तयार होत असल्याने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

अंगारक योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक राहणार आहे. या काळात तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. दरम्यान, तुमच्या आरोग्याबाबत काही काळजी घेणे उचित आहे. तुम्ही नवीन लोकांना भेटाल. एखाद्या अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्याने तुमच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. परदेशाशी संबंधित कामात अनेक अडथळे येऊ शकतात.

 

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहणार आहे. यावेळी तुमच्या खर्चात वाढ होणार आहे. नवीन नोकऱ्या, आरोग्य आणि व्यवसायातील आव्हाने उद्भवू शकतात. महाविद्यालयीन प्रवेशाचा विचार करणाऱ्यांनी संयम बाळगावा. यावेळी कोणतीही नवीन गुंतवणूक टाळा. या काळात व्यवसायात बरीच अस्थिरता असेल. कामे पूर्ण करण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतील. भावनिक निर्णय घेणे टाळा. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी या काळात सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तुम्ही कोणतीही नवीन गुंतवणूक करणे टाळावे. तुम्हाला वाहन खरेदी करण्याची योजना पुढे ढकलावी लागू शकते. जर लग्नासाठी चर्चा सुरू असेल तर तुम्हाला त्यातही काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. या काळात प्रवास करणे टाळा. विद्यार्थ्यांना एकाग्रता राखण्यात काही अडचण येऊ शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगारक योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ आणि राहू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला अंगारक योग म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रात हा योग तीव्र, उग्र आणि अनपेक्षित परिणाम देणारा मानला जातो.

  • Que: अंगारक योग का प्रभावशाली मानला जातो?

    Ans: मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि आक्रमकतेचा कारक आहे, तर राहू भ्रम, अचानक घटना आणि महत्त्वाकांक्षा वाढवतो. हे दोन्ही ग्रह एकत्र आल्यास व्यक्तीच्या स्वभावात चिडचिड, उतावळेपणा आणि चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता वाढू शकते.

  • Que: अंगारक योगात कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: अंगारक योगात वृषभ, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: Feb 26, 2026 | 09:30 AM

