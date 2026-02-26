Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Heart Touching Video : संकटात मुलाची ढाल बनली अन् वर्दळीच्या रस्त्यावर आपल्या पिल्लाचे केले रक्षण. मादी श्वानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून यातील दृश्यांनी युजर्सना अश्रू अनावर केले आहेत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:11 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • जखमी पिल्लाचे रक्षण करण्यासाठी आईने स्वतःचा जीव धोक्यात घालत वाहनांसमोर उभे राहण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
  • आई कुत्रीची तळमळ पाहून रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी मार्ग बदलत संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच हजारो नेटकऱ्यांनी ‘आईचे प्रेम’ म्हणत भावनिक प्रतिक्रिया नोंदवल्या आणि मानवतेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
या जगात जितकं प्रेम आपल्यावर आपली आई करते तितकं प्रेम इतर कुणीही करु शकत नाही. स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी ही म्हण तर तुम्ही ऐकलीच असेल. कोणत्याही स्वार्थाशिवाय आई आपल्या मुलाला जपते, प्रत्येक संकटापासून त्याचे संरक्षण करते. आईचे हे प्रेम फक्त माणसांमध्येच नाही तर प्राण्यांमध्येही तितक्याच प्रकर्शाने दिसून येते. अलिकडे असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक मादी कुत्री आपल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून एका बससमोर उभी राहताना दिसून आली. आपल्या मुलासाठी तिने उचलले हे पाऊल काैतुकास्पद असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर यूजर्सना आईचे महत्त्व नव्याने समजावून सांगत आहे. चला व्हिडिओत पुढे काय घडलं ते जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, एक पिल्लू रस्त्यावर पडलेलं आहे, जे गंभीर जखमी आहे. अशा परिस्थितीत एक कुत्री तिच्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली आहे. असं करून ती रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांना त्यांचा मार्ग बदलण्यास भाग पाडत आहे. कुत्रीची ही कृती पाहून, त्या रस्त्यावरून जाणारा प्रत्येक वाहनचालक आपला मार्ग बदलतो ज्यामुळे पिल्लाच्या अंगावरुन एकही गाडी जात नाही. ती कुत्री त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनासोबत असे करत आहे. पिल्लू रस्त्यावर घायळ होऊन पडलेला असतो आणि त्याच्या संरक्षणासाठी आई धोका पत्कारुन गाड्यांपासून त्याचे रक्षण करत असते. हे दृष्य प्राण्यांमधील निस्वार्थी प्रेम आपल्याला दाखवून देते. आपल्यासाठी धोका पत्करणारी आपली आईच असू शकते आणि हे त्याचेच सार्थ उदाहरण आहे.

हा व्हिडिओ @VishalMalvi_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका वर्दळीच्या भारतातील रस्त्यावर, एका निर्भय आई कुत्र्याने वेगवान वाहनांसमोर उभे राहून तिच्या जखमी पिल्लाला वाचवण्यासाठी स्वतःला धोक्यात घातले’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे आईचे प्रेम आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “व्हिडिओ बनवू शकतो पण मदत करू शकत नाही, व्वा, मानवतेचे हे किती उत्तम उदाहरण आहे!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भारतीय रस्ते कोणासाठीही सुरक्षित नाहीत आणि अशा प्रकारचे रील पाहून खूप वाईट वाटते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 26, 2026 | 09:11 AM

