शेवटी आईच ती...! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं... Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, एक पिल्लू रस्त्यावर पडलेलं आहे, जे गंभीर जखमी आहे. अशा परिस्थितीत एक कुत्री तिच्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली आहे. असं करून ती रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांना त्यांचा मार्ग बदलण्यास भाग पाडत आहे. कुत्रीची ही कृती पाहून, त्या रस्त्यावरून जाणारा प्रत्येक वाहनचालक आपला मार्ग बदलतो ज्यामुळे पिल्लाच्या अंगावरुन एकही गाडी जात नाही. ती कुत्री त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनासोबत असे करत आहे. पिल्लू रस्त्यावर घायळ होऊन पडलेला असतो आणि त्याच्या संरक्षणासाठी आई धोका पत्कारुन गाड्यांपासून त्याचे रक्षण करत असते. हे दृष्य प्राण्यांमधील निस्वार्थी प्रेम आपल्याला दाखवून देते. आपल्यासाठी धोका पत्करणारी आपली आईच असू शकते आणि हे त्याचेच सार्थ उदाहरण आहे.
On a busy Indian road, a fearless mother dog stood against speeding vehicles, risking everything to save her injured puppy 🥹 pic.twitter.com/gkT1LO4kXH — Vishal (@VishalMalvi_) February 24, 2026
हा व्हिडिओ @VishalMalvi_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका वर्दळीच्या भारतातील रस्त्यावर, एका निर्भय आई कुत्र्याने वेगवान वाहनांसमोर उभे राहून तिच्या जखमी पिल्लाला वाचवण्यासाठी स्वतःला धोक्यात घातले’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे आईचे प्रेम आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “व्हिडिओ बनवू शकतो पण मदत करू शकत नाही, व्वा, मानवतेचे हे किती उत्तम उदाहरण आहे!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भारतीय रस्ते कोणासाठीही सुरक्षित नाहीत आणि अशा प्रकारचे रील पाहून खूप वाईट वाटते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.