Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट

Dates Kheer Recipe : ही इफ्तार स्पेशल खजूर खीर चविष्ट, पौष्टिक आणि पारंपरिक चवीची उत्तम सांगड घालणारी आहे. इफ्तार पार्टीत हा गोड पदार्थ नक्की करून पाहा आणि आपल्या कुटुंबियांसोबत रमजानचा आनंद अधिक गोड करा.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:35 AM
Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड 'खजुराची खीर', मेजवानीची चव करेल दुप्पट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • इफ्तारमध्ये खजुराचा आवर्जून समावेश केला जातो.
  • अशात तुम्ही साधे खजूर खाण्याऐवजी घरी खजुराची गोड खीर तयार करू शकता.
  • ही खीर फार झटपट तयार होते आणि याची चव सर्वांनाच खुश करते.
रमजान महिन्यातील इफ्तार म्हणजे दिवसभराच्या उपवासानंतरचा आनंदाचा आणि समाधानाचा क्षण. अजान होताच खजूर खाऊन उपवास सोडण्याची परंपरा आहे. इस्लामिक परंपरेनुसार पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद यांनी खजूर खाऊन रोजा सोडण्याची शिकवण दिली आहे, त्यामुळे इफ्तारमध्ये खजूरला विशेष महत्त्व आहे. खजूर हे नैसर्गिक गोड, ऊर्जा देणारे आणि पौष्टिक फळ आहे. त्यामध्ये फायबर, आयर्न, पोटॅशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात.

बाहेरून कशाला? मुंबईचा फेमस स्ट्रीट स्टाईल कुरकुरीत ‘वडा पाव’ बनवा आता घरीच, रेसिपी आहे फार सोपी

दिवसभर उपवास केल्यानंतर शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यासाठी खजूर उत्तम पर्याय ठरतो. म्हणूनच इफ्तार पार्टीसाठी खजूरपासून बनवलेली खीर हा एक परफेक्ट, हेल्दी आणि चविष्ट गोड पदार्थ आहे. ही खजूर खीर साध्या तांदळाच्या खिरीपेक्षा वेगळी आणि अधिक पौष्टिक आहे. साखरेऐवजी खजूर वापरल्यामुळे ती नैसर्गिक गोड लागते आणि चवीलाही छान येते. कुटुंबासोबत किंवा पाहुण्यांसाठी इफ्तार पार्टीमध्ये ही खीर नक्कीच सर्वांना आवडेल. चला नोट करुयात याची सोपी रेसिपी.

साहित्य

  • १ कप बिया काढलेले खजूर (बारीक चिरलेले)
  • १ लिटर दूध
  • २ टेबलस्पून तूप
  • २ टेबलस्पून बारीक शेवई किंवा तांदूळ
  • ४–५ बदाम (कापलेले)
  • ४–५ काजू (चिरलेले)
  • ½ टीस्पून वेलची पूड
  • १ टेबलस्पून मनुका
  • आवश्यक असल्यास थोडी साखर
लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

कृती

  • सर्वप्रथम खजूर कोमट दुधात १०–१५ मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर त्याची जाडसर पेस्ट तयार करा.
  • कढईत तूप गरम करून शेवई किंवा तांदूळ हलक्या आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.
  • एका जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध उकळायला ठेवा. उकळी आल्यावर आच मंद करा.
  • उकळत्या दुधात भाजलेली शेवई किंवा तांदूळ घाला आणि शिजू द्या. नंतर खजूराची पेस्ट घालून नीट हलवा.
  • काजू, बदाम आणि मनुका घाला. खीर थोडी घट्ट होईपर्यंत शिजू द्या.
  • वेलची पूड घाला. जर गोड कमी वाटत असेल तर थोडी साखर घालू शकता.
  • गॅस बंद करून खीर थोडी थंड होऊ द्या. गरम किंवा थंड, दोन्ही प्रकारे इफ्तार पार्टीत सर्व्ह करा. वरून ड्रायफ्रूट्सने सजवा.
 

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड 'खजुराची खीर', मेजवानीची चव करेल दुप्पट

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट

Feb 26, 2026 | 09:35 AM
Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

Angarak Yog On Holi: मंगळ-राहू एकत्र येणार, या राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतो आव्हानात्मक काळ

Feb 26, 2026 | 09:30 AM
आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

Feb 26, 2026 | 09:30 AM
Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

Feb 26, 2026 | 09:23 AM
बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

Feb 26, 2026 | 09:16 AM
शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Feb 26, 2026 | 09:11 AM
zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

Feb 26, 2026 | 09:00 AM

